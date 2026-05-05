Baby Lasagna više ne skriva osobnu borbu: Novi singl udara ravno u živac

Omiljeni Umažanin nikoga neće ostaviti ravnodušnim svojim novim glazbenim materijalom
Baby Lasagna novim singlom 'Sedated' najavljuje glasniji, žešći i osobniji smjer nadolazećeg albuma, spajajući agresivan zvuk, razigranu estetiku i temu napada panike.
Nakon singla 'End the Party', kojim je otvorio novo glazbeno poglavlje, Baby Lasagna predstavlja 'Sedated', drugu pjesmu s nadolazećeg albuma. Novi singl potvrđuje ranije najave da će njegov sljedeći materijal biti zvukovno tvrđi, siroviji i dinamičniji.
'Sedated' se oslanja na kontrast između agresivne energije i zaigranih, pomalo apsurdnih aranžmanskih rješenja. Upravo u tom spoju ozbiljnog i neozbiljnog Baby Lasagna gradi prepoznatljiv autorski izraz, nastavljajući se na estetiku koja je obilježila i njegove ranije pjesme.
'Ovo mi je najdraža pjesma jer sam pogodio točno ono što želim da ovaj projekt bude, agresivan zvuk u kombinaciji sa šašavim aranžmanom. Poigravanje s ozbiljnim temama na neozbiljan način. Ova pjesma će nam zasigurno biti blueprint za daljnji rad', istaknuo je Baby Lasagna.
Osobna tema iza glasne površine
Iako na prvu djeluje eksplozivno, energično i razigrano, 'Sedated' u središte stavlja ozbiljnu temu. Pjesma govori o napadima panike i unutarnjoj borbi koja dolazi sa strahom od priznanja tog iskustva, i sebi i drugima.
Riječ je o temi koja autora prati još od srednjoškolskih dana, a novi singl pretvara je u snažan glazbeni izraz bez patetike i očekivanih klišeja. Umjesto toga, Baby Lasagna bira direktan, ironičan i intenzivan pristup, u kojem se ranjivost ne prikriva, nego se oblikuje kroz humor, buku i kaos.
Vizualni identitet singla dodatno je naglašen spotom koji prati energiju pjesme. Brze izmjene kadrova, kontrasti i odvažna scenografija pojačavaju dojam unutarnjeg nemira, ali zadržavaju i dozu apsurda koja je važan dio njegova autorskog rukopisa.
'Sedated' tako ne funkcionira samo kao novi singl, nego i kao najava smjera u kojem će se razvijati nadolazeći album. Baby Lasagna njime potvrđuje kreativni zaokret prema zvuku koji je žešći, neposredniji i osobniji nego dosad.