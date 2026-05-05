Baby Lasagna više ne skriva osobnu borbu: Novi singl udara ravno u živac

Nakon singla 'End the Party', kojim je otvorio novo glazbeno poglavlje, Baby Lasagna predstavlja 'Sedated', drugu pjesmu s nadolazećeg albuma. Novi singl potvrđuje ranije najave da će njegov sljedeći materijal biti zvukovno tvrđi, siroviji i dinamičniji.

'Sedated' se oslanja na kontrast između agresivne energije i zaigranih, pomalo apsurdnih aranžmanskih rješenja. Upravo u tom spoju ozbiljnog i neozbiljnog Baby Lasagna gradi prepoznatljiv autorski izraz, nastavljajući se na estetiku koja je obilježila i njegove ranije pjesme.

'Ovo mi je najdraža pjesma jer sam pogodio točno ono što želim da ovaj projekt bude, agresivan zvuk u kombinaciji sa šašavim aranžmanom. Poigravanje s ozbiljnim temama na neozbiljan način. Ova pjesma će nam zasigurno biti blueprint za daljnji rad', istaknuo je Baby Lasagna.

Osobna tema iza glasne površine

Iako na prvu djeluje eksplozivno, energično i razigrano, 'Sedated' u središte stavlja ozbiljnu temu. Pjesma govori o napadima panike i unutarnjoj borbi koja dolazi sa strahom od priznanja tog iskustva, i sebi i drugima.