Trebamo li stvarno izbjegavati vodu uz obrok ili je to samo još jedan mit?

Godinama slušamo upozorenja da voda za vrijeme obroka 'kvari probavu', razrjeđuje želučanu kiselinu i usporava razgradnju hrane. Mnogi zato disciplinirano odguruju čašu dalje od tanjura i čekaju da završe s jelom prije nego što opet posegnu za gutljajem. No suvremena istraživanja i dio stručnjaka donose prilično drukčiju sliku - čini se da je voda uz obrok daleko manje problematična nego što se godinama tvrdilo, a u nekim situacijama može biti čak i korisna

Voda je uključena u gotovo svaki proces u našem tijelu, pa tako i u probavu. Stručnjaci objašnjavaju da čaša vode uz obrok pomaže da hrana lakše prođe kroz jednjak, omekšava zalogaje i olakšava rad probavnog sustava. Probavni sokovi i enzimi pritom ne 'nestaju' niti se ozbiljno razrjeđuju - organizam vrlo precizno regulira svoje izlučivanje, pa voda u normalnim količinama ne bi trebala ometati taj proces.

Voda može pomoći i kod jedne česte tegobe - zatvora. Dovoljan unos tekućine omekšava stolicu i pomaže normalnom radu crijeva, a to vrijedi i za vodu popijenu uz jelo, sve dok ne pretjerujemo s količinom.

Može li čaša vode pomoći da jedemo manje? Čaša vode prije ili tijekom obroka često se spominje kao trik za kontrolu apetita. Neka istraživanja pokazuju da voda doista može pojačati osjećaj sitosti, barem kratkoročno, i pomoći da lakše osjetimo trenutak kad smo 'dosta pojeli'. To može biti mali saveznik svima koji pokušavaju usporiti tempo jedenja ili izbjeći prejedanje. Stručnjaci ipak naglašavaju da se ne radi o čarobnoj formuli za mršavljenje, voda je podrška zdravim navikama, a ne zamjena za njih.

Kada voda uz obrok ipak može smetati? Premda je za većinu zdravih ljudi voda uz obrok sigurna, postoje situacije u kojima treba biti oprezan. Osobe koje pate od određenih probavnih tegoba, poput gastroezofagealne refluksne bolesti (GERB), često primjećuju da im veća količina tekućine uz jelo pojačava osjećaj nelagode, žgaravice ili pritiska u trbuhu. U tim je slučajevima bolje ograničiti se na manje gutljaje i ostatak vode rasporediti tijekom dana. Slično vrijedi i za one koji imaju naviku odjednom popiti veliku količinu vode tijekom ili odmah nakon obilnog obroka. Tada doista može doći do osjećaja težine i nadutosti, ne toliko zbog 'razrjeđivanja enzima', koliko zbog jednostavne činjenice da je želudac prepun.