Koliko je kave 'dosta'? Stručnjaci otkrivaju granicu nakon koje kofein prestaje biti naš saveznik

Stručne smjernice najčešće spominju brojku do 400 mg kofeina dnevno kao gornju granicu za većinu zdravih odraslih osoba. To okvirno znači 3 do 4 klasične šalice kave , ovisno o tome koliko je jaka i kako je pripremljena. Iznad toga rizikujemo neugodne nuspojave poput nesanice, nervoze, ubrzanog pulsa i probavnih smetnji , pogotovo ako kavu pijemo u kratkim razmacima.

Premda postoje opće preporuke, organizam ne reagira kod svih jednako. Na osjetljivost na kofein utječu genetika, tjelesna masa, godine, ali i navike spavanja . Netko bez problema podnosi tri jače kave dnevno, dok drugi već nakon druge šalice osjećaju drhtavicu, nemir ili 'lupanje' srca. Stručnjaci zato savjetuju da se, uz broj popijenih kava, pratimo i vlastiti osjećaj, ako nas kava više 'razdrma' nego razbudi, možda je vrijeme za smanjenje doze .

Kofein može u tijelu cirkulirati satima, pa popodnevna kava često 'odradi svoje' tek navečer, kada bismo trebali zaspati. Istraživanja pokazuju da kofein uzet i do šest sati prije spavanja može skratiti noćni odmor i pogoršati kvalitetu sna. Zbog toga mnogi stručnjaci preporučuju da se zadnja kava popije najkasnije sredinom poslijepodneva, osobito osobama koje ionako imaju problema s nesanicom .

Neki od jasnih signala da ste pretjerali s kofeinom su nervoza, drhtavica, ubrzan rad srca, probavne tegobe i problemi sa spavanjem

Kada treba pripaziti još više?

Postoje skupine ljudi kojima se savjetuje dodatni oprez: trudnice i dojilje, osobe s povišenim tlakom, srčanim tegobama, anksioznim smetnjama ili kroničnom nesanicom obično dobivaju preporuku da se drže oko 200 mg kofeina dnevno ili manje. Važno je pritom ne zaboraviti da kofein ne dolazi samo iz kave – tu su i energetski napitci, crni i zeleni čaj, kakao i neka bezalkoholna pića.

Kako uživati, a ne pretjerati

Umjesto da od kave odustanete, stručnjaci savjetuju pametno 'upravljanje' navikom: birati kvalitetniju kavu umjesto većih količina, uvesti ritual sporijeg ispijanja umjesto brzog 'eksanja' na šanku i dio šalice zamijeniti vodom. Ako volite osjećaj toplog napitka u ruci, dio dana možete odraditi i s bezkofeinskom kavom ili biljnim čajem, a 'pravu' kavu ostaviti za trenutke kada vam zaista treba dodatni poticaj.