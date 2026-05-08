Doris Dragović užarila Split u moćnom odijelu, a nije odoljena ni trendu koji sada svi nose

Prepunu splitsku Rivu Doris Dragović osvojila je emocijama, hitovima i stajlingom koji se savršeno uklopio u atmosferu velike fešte. Pjevačica je za nastup povodom Sudamje odabrala upečatljivo crveno odijelo i, očekivano, nije prošla nezapaženo.

Sudamja je i ove godine okupila tisuće ljudi na splitskoj Rivi, a vrhunac proslave Dana grada bio je koncert Doris Dragović. Nakon kišnog dana večer se pretvorila u pravu dalmatinsku feštu na otvorenom, a publika je u glas pjevala najveće hitove jedne od najvoljenijih domaćih pjevačica.

Koncert je otvorila pjesmom 'Marija Magdalena', a okupljenima se obratila emotivnim riječima. ‘Nek nam sveti Duje isprosi blagoslov. Za sve nas, za cili grad, za sve naše obitelji. Evo sada, za početak, isprosija nam je vrime bez kiše. Hvala mu na tome, hvala Bogu što se možemo večeras družit i hvala vama što ste odabrali nas za ovu večer’, poručila je Doris s pozornice.

Kako navodi Dalmatinski portal, koncert je zaključen pjesmom 'Sedam mora, sedam gora', uz vatromet i bengalke koje su dodatno podigle atmosferu na Rivi.