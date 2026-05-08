Doris Dragović užarila Split u moćnom odijelu, a nije odoljena ni trendu koji sada svi nose

oris Dragović priredila je spektakl na prepunoj splitskoj Rivi povodom Sudamje, a osim hitovima i emotivnim obraćanjem publici, pažnju je ukrala i upečatljivim modnim izdanjem
Prepunu splitsku Rivu Doris Dragović osvojila je emocijama, hitovima i stajlingom koji se savršeno uklopio u atmosferu velike fešte. Pjevačica je za nastup povodom Sudamje odabrala upečatljivo crveno odijelo i, očekivano, nije prošla nezapaženo.
Sudamja je i ove godine okupila tisuće ljudi na splitskoj Rivi, a vrhunac proslave Dana grada bio je koncert Doris Dragović. Nakon kišnog dana večer se pretvorila u pravu dalmatinsku feštu na otvorenom, a publika je u glas pjevala najveće hitove jedne od najvoljenijih domaćih pjevačica.
Koncert je otvorila pjesmom 'Marija Magdalena', a okupljenima se obratila emotivnim riječima. ‘Nek nam sveti Duje isprosi blagoslov. Za sve nas, za cili grad, za sve naše obitelji. Evo sada, za početak, isprosija nam je vrime bez kiše. Hvala mu na tome, hvala Bogu što se možemo večeras družit i hvala vama što ste odabrali nas za ovu večer’, poručila je Doris s pozornice.
Kako navodi Dalmatinski portal, koncert je zaključen pjesmom 'Sedam mora, sedam gora', uz vatromet i bengalke koje su dodatno podigle atmosferu na Rivi.
Glamur u znaku crvene
I dok su hitovi očekivano izazvali euforiju među publikom, modni odabir Doris Dragović također nije prošao nezapaženo. Pjevačica je nastupila u efektnom odijelu intenzivne crvene nijanse, jednom od onih komada koji automatski privlače pažnju na pozornici.
Predimenzionirani sako naglašenih ramena i široke hlače fluidnog kroja djelovali su vrlo elegantno, ali i dovoljno scenski upečatljivo za veliki koncert na otvorenom. Ispod sakoa nosila je čipkasta bluza iste nijanse. Time se Doris priklonila jednom od najvećih modnih trendova sezone jer čipka posljednjih mjeseci dominira kolekcijama luksuznih brendova i street style scenom. Od romantičnih bluza do prozirnih detalja i haljina inspiriranih donjim rubljem, čipka se vratila u velikom stilu, ali u znatno modernijem i odvažnijem izdanju nego prijašnjih sezona.
Takav stajling savršeno se uklapa u modne trendove koji posljednjih sezona favoriziraju takozvani 'power dressing' odnosno odijela snažnih silueta i intenzivnih boja. Crvena se pritom posebno istaknula kao jedna od vodećih nijansi godine jer simbolizira samopouzdanje, energiju i efektan nastup.
Doris je i ovoga puta ostala vjerna estetici po kojoj je publika godinama prepoznaje. Dramatične siluete, glamurozni detalji i ženstvenost s dozom scenske teatralnosti konstanta su njezina modnog izričaja, no ovaj look djelovao je modernije i aktualnije nego inače. Cijelo izdanje dodatno je naglasila raskošna kovrčava frizura i upečatljiv nakit, dok je make-up ostao u službi scenskog glamura kojem Doris ostaje vjerna desetljećima.