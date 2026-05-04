Evo što se zapravo dogodi ako dva tjedna ne pijete kavu

L.M.B

04.05.2026 u 15:13

Iako su liječnici odavno složni da umjeren unos kave kod većine ima dobrobiti za zdravlje, rezultati novog istraživanja bacaju drugačije svjetlo na unos kofeina

Kava je za mnoge nezaobilazan dio jutra, no sve više istraživanja pokazuje kako i kratka pauza može imati primjetan učinak na organizam.

Prema dostupnim analizama, već nakon dva tjedna bez kofeina moguće su promjene u snu, razini stresa i mentalnoj jasnoći - i to u oba smjera, ovisno o navikama i organizmu.

Tijelo se brzo prilagođava

U prvim danima bez kave mnogi primjećuju umor, glavobolju i manjak koncentracije, što je očekivana reakcija na smanjen unos kofeina.

No kako se tijelo prilagođava, razina energije se stabilizira, a potreba za stimulansima postupno opada.

San postaje kvalitetniji

Jedna od najčešće spominjanih promjena odnosi se na san. Bez kofeina, organizam lakše ulazi u dublje faze sna, što može rezultirati osjećajem odmorenosti ujutro.

Posebno se to odnosi na osobe koje kavu konzumiraju u poslijepodnevnim ili večernjim satima.

Stres i anksioznost mogu se smanjiti

Kofein potiče lučenje hormona stresa, pa njegovo izbacivanje može pomoći u smanjenju napetosti i nervoze. Kod nekih ljudi to se očituje kroz smireniji osjećaj tijekom dana i manju sklonost naglim promjenama raspoloženja.

Fokus i pamćenje pod utjecajem navika

Iako mnogi kavu povezuju s boljom koncentracijom, dugoročno tijelo može razviti toleranciju na kofein.

Nakon razdoblja bez kave, neki primjećuju stabilniji fokus bez naglih 'padova' energije, dok drugi i dalje osjećaju manjak stimulacije - što ovisi o individualnim navikama.

Navika koju vrijedi preispitati

Izbacivanje kave ne znači nužno da je treba potpuno izbjegavati, ali može biti koristan način da se procijeni kako tijelo reagira bez nje. Za mnoge je to prilika da smanje unos ili pronađu ravnotežu koja im dugoročno više odgovara.

