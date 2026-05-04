Poznati brend termosica hitno povlači milijune proizvoda zbog rizika od ozljeda

Jedan od najpoznatijih svjetskih brendova termosica povlači milijune proizvoda nakon ozbiljnih incidenata u kojima su korisnici ozlijeđeni, a troje ih je trajno izgubilo vid

Američka tvrtka Thermos povlači oko 8,2 milijuna termosica i posuda za hranu nakon što su zaprimljene prijave da su čepovi pod pritiskom 'izlijetali' i pogađali korisnike, uzrokujući ozljede, a u nekoliko slučajeva i trajni gubitak vida. Opoziv je objavila U.S. Consumer Product Safety Commission, a obuhvaća oko 5,8 milijuna modela Stainless King Food Jar te još 2,3 milijuna boca Sportsman Food & Beverage.

Opasan pritisak Regulatori upozoravaju da sporni proizvodi nemaju ventil za otpuštanje pritiska. Zbog toga se u posudama, osobito kada se u njima dulje vrijeme drže hrana ili tekućina, može stvoriti tlak koji pri otvaranju uzrokuje da čep ‘silovito izleti’, uz rizik od ozljeda.

Prema podacima komisije, zabilježeno je 27 slučajeva u kojima su korisnici pogođeni čepovima, pri čemu su zadobili posjekotine i druge ozljede koje su zahtijevale liječničku pomoć. Troje potrošača pritom je zadobilo trajni gubitak vida nakon udarca u oko. Iz Thermosa poručuju da su ‘predani rješavanju ovog problema na najsigurniji i najbrži mogući način, što potvrđuje i dobrovoljni opoziv proveden u punoj suradnji s CPSC-om’.

Sporni modeli Opoziv se odnosi na modele SK3000 i SK3020 iz linije Stainless King, proizvedene prije srpnja 2023., kao i na sve modele SK3010 iz linije Sportsman. Brojevi modela nalaze se na dnu proizvoda. Sporni artikli prodavali su se diljem SAD-a, u trgovinama i online, po cijeni od oko 30 dolara, u razdoblju od ožujka 2008. do srpnja 2024.