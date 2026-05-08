VIKEND PROGNOZA

Ova tri horoskopska znaka uživat će u svakom trenutku, a ova tri trebat će 'plan B'

P. H.

08.05.2026 u 22:00

Astro-pobjednici i gubitnici: Doznajte tko će u subotu briljirati, a koga čeka vikend za zaborav Izvor: Freepik / Autor: Freepik
Dok se radni tjedan u svibnju 2026. polako privodi kraju, zvijezde pripremaju posve različite scenarije za nadolazeće slobodne dane. Doznajte tko će subotu i nedjelju provesti u apsolutnom hedonizmu, a tko će se boriti s nepredviđenim zastojima i emocionalnim umorom

Planetarna kretanja tijekom ovog vikenda, 9. i 10. svibnja 2026., favoriziraju zračne i zemljane znakove, dok će fiksni i vatreni znakovi osjetiti određenu težinu i pritisak obaveza koje su prenijeli iz radnog tjedna. Donosimo detaljan pregled za one koji će briljirati i one kojima će najbolje biti da ostanu kod kuće.

Astro-pobjednici: Vikend iz snova

Blizanci

Blizanci će biti u svom elementu zahvaljujući dinamičnim razgovorima i neočekivanim pozivima na društvena događanja u gradu. Njihova sposobnost brzog povezivanja s ljudima donijet će im nove, korisne informacije koje će odmah moći primijeniti u svojim privatnim projektima. Uživat će u kratkim izletima i stalnom kretanju, odbijajući bilo kakvu vrstu statičnosti ili dosade tijekom oba slobodna dana. Vikend će im proletjeti u znaku smijeha, flerta i snažnog osjećaja da su napokon na pravom mjestu u pravo vrijeme.

Nicole Kidman je Blizanac, rođena je 20. lipnja 1967. Izvor: Profimedia / Autor: Castel Franck/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vaga

Vage će ove subote i nedjelje iskoristiti priliku za postizanje potpune estetske i emocionalne harmonije u svom neposrednom okruženju. Fokusirat će se na uživanje u kulturnim sadržajima ili vrhunskoj gastronomiji u društvu osobe koja dijeli njihove visoke kriterije i profinjen ukus. Njihov šarm bit će na vrhuncu, pa će s lakoćom rješavati sitne nesuglasice koje su se nakuplile tijekom radnog tjedna. Osjećat će se voljeno i podržano, što će im dati potrebnu snagu za nove profesionalne pobjede koje ih čekaju već u ponedjeljak.

Dakota Johnson je Vaga, rođena je 4. listopada 1989. Izvor: EPA / Autor: SARAH YENESEL

Bik

Bikovi će se napokon prepustiti zasluženom hedonizmu, fokusirajući se na udobnost svog doma i vrhunske kulinarske užitke koje su dugo planirali. Njihova potreba za stabilnošću bit će zadovoljena kroz mirna obiteljska druženja i osjećaj materijalne sigurnosti koji su si sami osigurali marljivim radom. Neće dopustiti nikome da remeti njihov teško stečeni mir, pažljivo birajući s kime će uopće dijeliti svoje dragocjeno slobodno vrijeme. Vikend će im poslužiti kao idealna prilika za potpunu fizičku regeneraciju i prikupljanje energije kroz dubok san.

Melania Trump je Bik, rođena je 26. travnja 1970. Izvor: EPA / Autor: YURI GRIPAS / POOL

Astro-izazovi: Vikend za zaborav

Škorpion

Škorpioni će se ovog vikenda suočiti s pojačanim emocionalnim intenzitetom koji bi ih mogao iscrpiti ako ne postave jasne granice prema okolini. Osjećat će se pomalo neshvaćeno u komunikaciji s bliskim osobama, što bi moglo dovesti do nepotrebnih povlačenja u tišinu i iscrpljujuću introspekciju. Umjesto opuštanja, bavit će se rješavanjem starih emocionalnih dugova koji im stalno crpe energiju i kvare raspoloženje. Najbolje će biti da izbjegavaju masovna okupljanja i posvete se aktivnostima koje im pomažu u samostalnom i mirnom zacjeljivanju.

Anne Hathaway je Škorpion, rođena je 12. studenog 1982. Izvor: EPA / Autor: SARAH YENESEL

Lav

Pripadnici ovog znaka mogli bi osjetiti frustraciju zbog zastoja u planovima koje su pažljivo pripremali za ove slobodne dane u svibnju. Potreba Lavova za pažnjom i dominacijom naići će na neočekivani otpor u društvu, što će rezultirati nepotrebnim i zamornim ego-sukobima. Osjećat će se blokirano na više razina, a poslovni stres koji su donijeli kući onemogućit će im potpuno opuštanje tijekom vikenda. Shvatit će da je najbolje sniziti očekivanja i prihvatiti vikend onakvim kakav jest, bez forsiranja bilo kakvih velikih rezultata.

Sandra Bullock je Lav, rođena je 26. srpnja 1964. Izvor: Profimedia / Autor: Chris Delmas / AFP / Profimedia

Ovan

Ovnovi će se boriti s naglim padom energije i neugodnim osjećajem da im sve ide sporije nego što su navikli u svojoj svakodnevici. Njihova urođena nestrpljivost samo će pogoršati situaciju u komunikaciji s ukućanima, stvarajući nepotrebnu napetost oko potpunih sitnica. Umjesto aktivnog odmora, suočit će se s manjim tehničkim kvarovima ili logističkim problemima koji će im ukrasti dragocjeno slobodno vrijeme. Bit će im izazovno pronaći unutrašnji mir, pa će nedjelju dočekati s osjećajem da im je potreban odmor od samog odmora.

Kate Hudson je Ovan, rođena je 19. travnja 1979. Izvor: Profimedia / Autor: ADM / Capital pictures / Profimedia

Spas za tanku kosu: Frizeri otkrivaju trik za puniji izgled kose, a ove boje dobro je izbjegavati
Ministar Habijan pokazao kako običan komad ispod 20 eura može izgledati kao hit sezone
Amerikanci hvale hrvatski otok: 'Zaboravite Santorini, ovo je prava oaza'

