Spa u vlastitoj kupaonici: Ovo su biljke koje ondje najbolje uspijevaju

Biljke odavno više nisu rezervirane samo za dnevni boravak i kuhinju, sve češće sele i u kupaonicu, gdje stvaraju pravi mali kućni spa. Toplina, para nakon tuširanja i mekano, raspršeno svjetlo mnogim vrstama savršeno odgovaraju, pa će ti upravo u tom prostoru rasti bolje nego igdje drugdje. Kupaonica je, zapravo, idealno malo 'tropsko' utočište u kojem određene biljke doslovno procvjetaju i vizualno omekšaju hladne pločice, staklo i sanitarije
Čak i ako vaša kupaonica nema puno prirodnog svjetla, ne morate odustati od zelenila. Postoje vrste koje vole sjenu i visoku vlagu, poput paprati, mirnog ljiljana, filodendrona ili neuništive sanseverije. One odlično podnose paru i slabiju osvijetljenost, pa će se jednako dobro snaći na polici, podu ili rubu kade.
U svjetlijim kupaonicama, s prozorom koji pušta dovoljno dana, možeš otići i korak dalje: orhideje, ljiljani, bromelije, palme ili bambus obožavaju takvo okruženje i izgledaju kao da su izašle iz luksuznog spa centra.
Osim što podižu estetiku prostora, biljke u kupaonici imaju i vrlo praktičnu ulogu, pomažu u stvaranju ugodnije mikroklime, upijaju dio vlage i doprinose osjećaju svježine.
Prednosti biljaka u kupaonici
Uvođenje biljaka u kupaonicu donosi čitav niz benefita. Zelenilo trenutno razbija sterilnost pločica i sanitarija, prostoru daje toplinu i karakter te ga pretvara u mnogo ugodnije mjesto za jutarnje i večernje rituale. Pritom pojedine vrste imaju sposobnost filtriranja zraka, a njihov umirujući učinak može pomoći kod napetosti i svakodnevnog stresa. U skladu s feng shui principima, pažljivo odabrane biljke doprinose harmoniji i osjećaju pozitivne energije u tom, često zanemarenom, dijelu doma.
Najveća čar je u tome što čak i jedna dobro odabrana biljka može potpuno promijeniti atmosferu: jutarnje spremanje odradit ćete opuštenije, večernje tuširanje više će nalikovati ritualu, a kupaonica će izgledati uređenije i promišljenije. Uz pravi odabir vrsta, i najmanji, naizgled nezahvalan prostor može postati zelena oaza u kojoj će tvoje biljke – i vi s njima, doslovno disati punim plućima.
Biljke za kupaonicu bez svjetla
Kupaonice bez prozora ne moraju nužno ostati bez zelenila, samo je važno odabrati biljke koje dobro podnose tamnije uvjete. Zamija je gotovo pa profesionalac za takve situacije, jer bez problema uspijeva i u prostoru gdje prirodnog svjetla gotovo da i nema. Aspidistra je još jedna klasična 'preživjelica', cijenjena zbog činjenice da traži minimalnu brigu. Zlatni puzavac pak unosi dašak džungle: lijepo se spušta niz police ili ormare, ne traži puno svjetla i pritom izgleda kao mali, zeleni slap.