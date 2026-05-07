Hortenzije su ušle u fazu intenzivnog rasta: Evo što sada učiniti za raskošan ljetni cvat

Svibanj je ključan mjesec za hortenzije jer se tada biljka snažno budi, razvija nove izboje i priprema za sezonu cvatnje

Hortenzije su među najomiljenijim vrtnim biljkama, a njihovi veliki cvjetovi u nijansama bijele, ružičaste, plave, ljubičaste i zelene svakom vrtu, balkonu ili terasi daju dozu romantične raskoši. Iako izgledaju profinjeno i pomalo zahtjevno, uz pravilnu njegu nisu komplicirane za održavanje.

Svibanj je posebno važan jer hortenzije tada ulaze u fazu intenzivnog rasta. Ako im se sada osiguraju dobri uvjeti, tijekom ljeta mogu nagraditi bujnom i dugotrajnom cvatnjom. Zalijevanje je najvažniji zadatak Hortenzije vole vlagu, ali ne podnose stajanje u vodi. U svibnju ih treba redovito zalijevati, osobito ako su dani topli i suhi. Tlo bi trebalo biti stalno blago vlažno, ali ne natopljeno. Najbolje ih je zalijevati ujutro ili predvečer, izravno uz korijen, a ne po listovima i cvjetovima. Biljke u posudama traže češću kontrolu jer se supstrat u teglama brže isušuje nego zemlja u vrtu.

Prihrana za snažan rast i bogatu cvatnju Svibanj je pravo vrijeme za prihranu hortenzija. Najbolje je koristiti gnojivo namijenjeno hortenzijama ili biljkama koje vole kiselije tlo. Prihrana pomaže razvoju novih izboja, jača biljku i potiče stvaranje cvjetnih pupova. Važno je ne pretjerati s količinom gnojiva jer preobilna prihrana može potaknuti rast listova na štetu cvjetova. Uvijek se držite uputa na pakiranju. Ne režite sve hortenzije jednako Kod hortenzija je rezidba najčešća pogreška. Neke vrste cvatu na starom drvu, a neke na novim izbojima, pa pogrešno orezivanje može značiti sezonu bez cvjetova.

Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Freepik

U svibnju je sigurno ukloniti suhe, oštećene i slabe grane te stare cvatove ako to niste napravili ranije. No s jakom rezidbom treba biti oprezan. Kod velikolisnih hortenzija najbolje je rezati vrlo umjereno, dok se metličaste i drvenaste hortenzije mogu jače orezivati u pravo vrijeme. Ako niste sigurni koju vrstu imate, bolje je ukloniti samo ono što je očito suho ili oštećeno.

Boja cvjetova ovisi i o tlu Kod nekih hortenzija boja cvjetova može se mijenjati ovisno o kiselosti tla. Kiselije tlo potiče plave tonove, dok neutralnije ili lužnatije tlo češće daje ružičaste nijanse. Ako želite plave cvjetove, birajte pripravke za zakiseljavanje tla i koristite ih prema uputama. No promjena boje ne događa se preko noći, a najvažnije je da biljka bude zdrava i dobro ukorijenjena.

Zaštitite ih od jakog sunca Hortenzije najviše vole polusjenu. Idealno mjesto je ono na kojem imaju jutarnje sunce i zaštitu od jakog popodnevnog sunca. Ako su izložene prejakoj vrućini, listovi mogu klonuti, a cvjetovi brzo izgubiti svježinu. Biljke u posudama možete premjestiti na zaklonjenije mjesto, dok hortenzijama u vrtu može pomoći sloj malča oko korijena. Malč zadržava vlagu, štiti korijen od isušivanja i pomaže održati stabilniju temperaturu tla. Provjerite listove i mlade izboje U svibnju treba redovito pregledavati listove, osobito donju stranu, jer se tada mogu pojaviti lisne uši i drugi štetnici. Ako ih primijetite na vrijeme, lakše ćete ih ukloniti blagim sredstvima ili ispiranjem biljke mlazom vode.

Žuti listovi mogu upućivati na problem s tlom, pretjerano zalijevanje ili manjak hranjiva. Ako hortenzija izgleda slabo, prvo provjerite dreniranost, vlagu i položaj na kojem raste.

Kratki svibanjski popis zadataka za hortenzije Redovito zalijevajte, ali ne natapajte tlo.

Uklonite suhe i oštećene dijelove.

Prihranite biljku gnojivom za hortenzije.

Zaštitite je od jakog popodnevnog sunca.

Dodajte malč oko korijena.

Pregledavajte listove i mlade izboje.

Hortenzije u posudama po potrebi presadite u veću teglu.