Spas za tanku kosu: Frizeri otkrivaju trik za puniji izgled kose, a ove boje dobro je izbjegavati

Promjena razdjeljka možda djeluje kao sitnica, no frizeri i dermatolozi tvrde da upravo taj potez može vizualno pomladiti lice, dati volumen tankoj kosi i dugoročno zaštititi vlasište od oštećenja

Razdjeljak na stranu ponovno se vraća među najveće beauty trendove, a stručnjaci tvrde da nije riječ samo o estetici. Promjena razdjeljka sa sredine na stranu može potpuno transformirati izgled frizure, licu dati mekše crte i kosi osigurati više volumena.

'Razdjeljak na stranu pomaže kontrolirati neposlušne vrtloge, daje volumen i punoću kosi, bilo da je nosite raspuštenu ili podignutu', ističe Eduardo Sánchez, frizer i direktor salona Maison Eduardo Sánchez. Frizerka Noelia Jiménez savjetuje da se za preciznije oblikovanje koristi vrh drške češlja te dodaje da bočni razdjeljak jednako dobro funkcionira uz raspuštenu kosu, rep, balerina punđu ili polupodignute frizure s trendovskim ukosnicama i dodacima. Pristaje gotovo svima Iako mnogi godinama nose isti razdjeljak, stručnjaci tvrde da njegova promjena može značajno utjecati na cjelokupan izgled. Inma García iz salona Menta Beauty Place objašnjava da razdjeljak na sredini posebno pristaje okruglim i ovalnim licima, dok bočni bolje odgovara izduženim oblicima lica.

No Eduardo Sánchez smatra da je riječ o univerzalno laskavom triku. 'Razdjeljak na stranu uravnotežuje i harmonizira i okrugla i izdužena lica. U oba slučaja najbolje izgleda kada je blago pomaknut od sredine', kaže Sánchez. Osim što vizualno omekšava crte lica, bočni razdjeljak posebno je praktičan za tanku kosu jer stvara dojam veće gustoće i volumena. María Baras, direktorica salona Cheska, ističe da je upravo zato idealan za bob frizure. 'Kod bob frizura bočni razdjeljak daje više volumena i odličan je izbor za tanku kosu', objašnjava Baras, dodajući da uz vintage valove djeluje posebno sofisticirano i elegantno. Promjena razdjeljka, tvrde stručnjaci, ima i zdravstvene prednosti. Dermatologinja Andrea Combalía upozorava da stalno nošenje razdjeljka na istom mjestu izlaže isti dio vlasišta sunčevom zračenju, što dugoročno može oslabiti kosu.

Princeza Charlene Izvor: Profimedia / Autor: Vinaj Jean-Charles/ABACA / Abaca Press / Profimedia

