Trebamo li izbjegavati tjesteninu? Stručnjaci savjetuju kako je jesti bez straha od debljanja

Malo što pruža takvu utjehu kao ukusna i brza jela koja uključuju tjesteninu, ali upravo je ta namirnica godinama bila 'na crnoj listi' kada je riječ o zdravoj prehrani

Dok je mnogi i dalje smatraju neprijateljem vitke linije, nutricionisti upozoravaju da problem najčešće nije u samoj tjestenini, nego u količini, načinu pripreme i dodacima koji završavaju na tanjuru.

Godinama se na nju gledalo kao na 'neprijatelja' svake dijete, kao na škrobni ugljikohidrat koji gomila kilograme, izaziva nadutost i dovodi do onog neugodnog pada energije nakon obroka. No stručnjaci za prehranu kažu da je to pogrešno shvaćanje. Dapače, tjestenina može biti dio uravnoteženog i zasitnog obroka ako se kombinira s pravim namirnicama. Tjestenina je prije svega izvor ugljikohidrata, koje tijelo razgrađuje u glukozu kako bi je koristilo za energiju, ali i za potporu rastu i radu mišića. Integralne varijante osiguravaju i vlakna, dok novije bezglutenske verzije od leće i slanutka mogu sadržavati veće količine proteina. Koju god vrstu odabrali, tjestenina se dobro slaže s povrćem, zdravim masnoćama i proteinima, poput maslinova ulja, mahunarki, plodova mora ili nemasnog mesa, čime se dobiva obrok koji je i uravnotežen i zasitan. 'Tjestenina može biti dio prehrane za mršavljenje ako su porcije razumne i obroci uravnoteženi. Poslužite je s umakom na bazi rajčice, nemasnim proteinima, povrćem bogatim vlaknima ili salatom te zdravim masnoćama, poput male količine ekstra djevičanskog maslinova ulja, kako biste povećali osjećaj sitosti', objasnila je nutricionistica Nichola Ludlam-Raine za Daily Mail. Što zapravo sadržava tjestenina Osim ugljikohidrata i vlakana, tjestenina sadrži i niz vitamina i minerala, što znači da može imati korisnu ulogu u uravnoteženoj prehrani. Većina bijele tjestenine koja se primjerice prodaje u Ujedinjenom Kraljevstvu tijekom proizvodnje je obogaćena. To znači da se neki vitamini i minerali, osobito vitamini B skupine i željezo koji se izgube tijekom rafiniranja pšenice, ponovno dodaju. Ludlam-Raine kaže: 'Tjestenina osigurava ugljikohidrate za energiju, zajedno s vitaminima B skupine poput tiamina i folata, željezom i manjim količinama proteina. Integralne verzije također sadrže te nutrijente, ali i više vlakana, magnezija te antioksidativnih biljnih spojeva.'

Ugljikohidrati su glavni izvor goriva za tijelo jer pomažu radu mozga, mišića i živčanog sustava, što je jedan od razloga zašto je tjestenina često popularan izbor među sportašima i fizički aktivnim osobama. Kad se kuha, tjestenina upija vodu, što povećava njezinu težinu i smanjuje koncentraciju nutrijenata po gramu. Suha bijela tjestenina obično sadrži oko 70 do 75 grama ugljikohidrata na 100 grama, a nakon kuhanja ta se količina, zbog dodane vode, spušta na otprilike 25 do 35 grama na 100 grama. Integralna tjestenina sadrži sličnu količinu ugljikohidrata, ali znatno više vlakana. Uobičajena porcija kuhane bijele tjestenine sadrži oko četiri grama vlakana, dok integralna sadrži između šest i devet grama, što može činiti i do trećine preporučenog dnevnog unosa od 30 grama, koliko savjetuje NHS. Svježa tjestenina, koja se često prodaje u rashlađenim odjelima, sadrži jaja i više vlage, zbog čega je mekše teksture te ima nešto veći udio masnoća i proteina. Suha tjestenina obično se proizvodi od krupice durum pšenice i vode, što joj daje čvršću teksturu i dulji rok trajanja. Ima li tjestenina puno vlakana? Integralna ili bijela, u čemu je razlika? Bijela tjestenina proizvodi se od rafinirane pšenice, što znači da se tijekom obrade uklanjaju vanjski slojevi zrna u kojima se nalazi velik dio vlakana i mikronutrijenata. Integralna tjestenina, nasuprot tome, proizvodi se od cijelog zrna i zato zadržava više prirodnih vlakana, vitamina i minerala. Dodatna vlakna mogu usporiti probavu, pomoći u održavanju stabilnije razine šećera u krvi i produžiti osjećaj sitosti nakon obroka. Treba reći i da obična suha tjestenina prirodno sadrži malo masnoća jer se uglavnom proizvodi samo od pšenice i vode. Svježa tjestenina s jajima sadrži nešto više masnoća zbog jaja, ali ta količina i dalje ostaje umjerena. Većina kalorija u jelima od tjestenine obično dolazi od onoga što joj se dodaje, poput kremastih umaka, sira, maslaca ili ulja. 'Kada počnete dodavati bogate umake i velike količine sira, maslaca ili prerađenog mesa, broj kalorija brzo raste', kaže Ludlam-Raine. 'Odaberete li umake na bazi rajčice, maslinovo ulje u umjerenoj količini i puno povrća, jela s tjesteninom mogu ostati laganija, a i dalje zasitna.' Tipična porcija pripremljena od 75 grama suhe tjestenine sadrži otprilike 270 kalorija, što je oko deset posto preporučenog dnevnog unosa za prosječnu odraslu osobu.