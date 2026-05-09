Svi pričaju o novom izdanju kraljice Camille: Odrekla se stroge tradicije i u 79. obula 'zabranjenu' obuću

G.R.

09.05.2026 u 21:20

Kraljica Camilla
Kraljica Camilla Izvor: Profimedia / Autor: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia
Kraljica Camilla iznenadila je javnost modnim zaokretom na konjičkim natjecanjima Badminton Horse Trials. Umjesto prepoznatljivih haljina koje su godinama njezina 'uniforma', supruga kralja Charlesa pojavila se u izdanju koje bi pokojna kraljica Elizabeta II. teško odobrila

Iako je godinama vjerna strogoj klasici i dugim haljinama, kraljica Camilla odlučila je eksperimentirati s trendovima. Na drugom danu natjecanja Badminton Horse Trials u Gloucestershireu, kraljica se pojavila u tamnom odijelu, bijeloj bluzi i - tenisicama.

Ovaj modni odabir označava značajan odmak od protokola koji je desetljećima forsirala pokojna kraljica Elizabeta II., a koja je rijetko viđena u hlačama te je preferirala da žene u kraljevskoj obitelji isključivo nose haljine ili suknje u javnim prilikama.

Kraljica Camilla Izvor: Profimedia / Autor: David Betteridge / Alamy / Profimedia

Camilla je ovaj 'opušteni' look odabrala s razlogom. Na travnatim terenima Badminton Estatea družila se s mladim jahačima, osobljem i volonterima iz Ebony Horse Cluba, dobrotvorne udruge čija je predsjednica od 2009. godine. Udruga pomaže socijalno ugroženoj djeci kroz kontakt s konjima i učenje jahanja, a Camilla, koja je i sama strastvena jahačica cijeli život, redovito podržava njihov rad.

Iako je Camilla rijetko viđena u hlačama, ovaj trend su u kraljevsku obitelj ranije 'progurale' Meghan Markle i Kate Middleton. Dok je Meghan često birala hlače za službena događanja prije odlaska u SAD, princeza od Walesa je odijela u bojama pretvorila u svoj novi zaštitni znak.

Kraljica Camilla, kralj Charles, Donald i Melania Trump Izvor: EPA / Autor: WILL OLIVER

Podsjetimo, Camilla je prošlog tjedna s kraljem Charlesom bila u državnom posjetu SAD-u, gdje je posjetila farmu konja u Virginiji. Tom je prigodom priznala kako, unatoč velikoj ljubavi prema konjima, u 79. godini više ne jaše jer se osjeća 'prestarom'. Ipak, tenisice su dokaz da je itekako u koraku s vremenom (i udobnošću).

TOČKICE SU POSVUDA

BRITANSKA MILJENICA

NEUGODAN PROBLEM

