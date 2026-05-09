Svi pričaju o novom izdanju kraljice Camille: Odrekla se stroge tradicije i u 79. obula 'zabranjenu' obuću

Iako je godinama vjerna strogoj klasici i dugim haljinama, kraljica Camilla odlučila je eksperimentirati s trendovima. Na drugom danu natjecanja Badminton Horse Trials u Gloucestershireu, kraljica se pojavila u tamnom odijelu, bijeloj bluzi i - tenisicama.

Ovaj modni odabir označava značajan odmak od protokola koji je desetljećima forsirala pokojna kraljica Elizabeta II., a koja je rijetko viđena u hlačama te je preferirala da žene u kraljevskoj obitelji isključivo nose haljine ili suknje u javnim prilikama.

Camilla je ovaj 'opušteni' look odabrala s razlogom. Na travnatim terenima Badminton Estatea družila se s mladim jahačima, osobljem i volonterima iz Ebony Horse Cluba, dobrotvorne udruge čija je predsjednica od 2009. godine. Udruga pomaže socijalno ugroženoj djeci kroz kontakt s konjima i učenje jahanja, a Camilla, koja je i sama strastvena jahačica cijeli život, redovito podržava njihov rad.

Modni utjecaj Kate i Meghan

Iako je Camilla rijetko viđena u hlačama, ovaj trend su u kraljevsku obitelj ranije 'progurale' Meghan Markle i Kate Middleton. Dok je Meghan često birala hlače za službena događanja prije odlaska u SAD, princeza od Walesa je odijela u bojama pretvorila u svoj novi zaštitni znak.