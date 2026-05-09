Svi su gledali u Kate Middleton na vrtnoj zabavi: Zablistala u novoj haljini omiljenog brenda

Kate Middleton ponovno je privukla pažnju javnosti elegantnim izdanjem na vrtnoj zabavi u Buckinghamskoj palači. Princeza od Walesa odabrala je dosad neviđenu haljinu brenda Self-Portrait, a modni detalji nisu prošli nezapaženo
Na tradicionalnoj kraljevskoj vrtnoj zabavi koju su organizirali princ William i Kate Middleton u ime kralja Charlesa, princeza je još jednom pokazala zašto se njezin stil redovito nalazi među najkomentiranijima u svijetu mode. Ovoga puta posebno se istaknula haljina s upečatljivim cvjetnim detaljem i klasičnim crno-bijelim uzorkom.
Kate Middleton posljednjih godina često bira već viđene modne kombinacije, čime promovira održivu modu i odmjereniji pristup kraljevskom stilu. Upravo zato njezino novo izdanje, s potpisom brenda Self-Portrait, nije prošlo ispod radara.
Britanska princeza već godinama pokazuje posebnu privrženost britanskom brendu Self-Portrait, a njegove kreacije bira upravo onda kada želi spojiti formalnost kraljevskog dress codea s modernijim i nešto opuštenijim pristupom.
Posebno voli njihove takozvane '2-u-1' modele, što je i ovoga puta dokazala. Riječ je o haljinama koje izgledaju kao kombinacija sakoa i plisirane suknje, iako je riječ o jednom komadu. Upravo su takvi modeli postali jedan od njezinih zaštitnih znakova posljednjih godina.
Haljina midi kroja kombinirala je strukturirani gornji dio i lepršavu suknju s točkicama, dok je veliki floralni detalj dominirao cijelim outfitom. Modni komentatori istaknuli su kako je riječ o jednom od njezinih najupečatljivijih javnih izdanja ove godine.
Poseban detalj kao hommage kraljici Elizabeti II.
Osim same haljine, pažnju su privukli i odabrani komadi nakita. Princeza od Walesa nosila je biserne naušnice iz kolekcije pokojne kraljice Elizabete II., koje je ranije nosila i princeza Diana.
Time je još jednom nastavila praksu suptilnih modnih posveta članovima kraljevske obitelji, što je posljednjih godina postalo njezin zaštitni znak.
Vrtna zabava ostaje važan kraljevski događaj
Vrtne zabave u Buckinghamskoj palači održavaju se još od 19. stoljeća, a okupljaju ljude koji su dali doprinos zajednici i humanitarnom radu. Kate Middleton ove se godine vratila događanjima punim intenzitetom nakon prošlogodišnje pauze zbog liječenja.