Svi su gledali u Kate Middleton na vrtnoj zabavi: Zablistala u novoj haljini omiljenog brenda

Na tradicionalnoj kraljevskoj vrtnoj zabavi koju su organizirali princ William i Kate Middleton u ime kralja Charlesa, princeza je još jednom pokazala zašto se njezin stil redovito nalazi među najkomentiranijima u svijetu mode. Ovoga puta posebno se istaknula haljina s upečatljivim cvjetnim detaljem i klasičnim crno-bijelim uzorkom.

Britanska princeza već godinama pokazuje posebnu privrženost britanskom brendu Self-Portrait , a njegove kreacije bira upravo onda kada želi spojiti formalnost kraljevskog dress codea s modernijim i nešto opuštenijim pristupom.

Kate Middleton posljednjih godina često bira već viđene modne kombinacije, čime promovira održivu modu i odmjereniji pristup kraljevskom stilu. Upravo zato njezino novo izdanje, s potpisom brenda Self-Portrait , nije prošlo ispod radara.

Posebno voli njihove takozvane '2-u-1' modele, što je i ovoga puta dokazala. Riječ je o haljinama koje izgledaju kao kombinacija sakoa i plisirane suknje, iako je riječ o jednom komadu. Upravo su takvi modeli postali jedan od njezinih zaštitnih znakova posljednjih godina.

Haljina midi kroja kombinirala je strukturirani gornji dio i lepršavu suknju s točkicama, dok je veliki floralni detalj dominirao cijelim outfitom. Modni komentatori istaknuli su kako je riječ o jednom od njezinih najupečatljivijih javnih izdanja ove godine.