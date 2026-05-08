NIJE SVE U ODIJELIMA

Ministar Habijan pokazao kako običan komad ispod 20 eura može izgledati kao hit sezone

D.A.M.

08.05.2026 u 16:50

Damir Habijan
Damir Habijan Izvor: Pixsell / Autor: Lucija Ocko/PIXSELL
Premda smo ministra pravosuđa, Damira Habijana navikli viđati u odijelima, kravatama i formalnim izdanjima koja nalaže njegova politička funkcija, ovih dana predstavio sasvim drugačije modno lice. Na panelu u sklopu Dana komunikacija u Rovinju osvanuo je u izdanju koje savršeno hvata puls trenutnih trendova, u običnoj H&M majici. Svojim odabirom komada koji stoji manje od 20 eura, pokazao kako jednostavan, ležeran predmet može izgledati moderno i pristupačno, a pritom pratiti najveće trendove sezone

Muška moda za 2026. godinu bazira se na 'coolnessu' i neopterećenosti. Zaboravite na strogo krojena odijela i neudobne materijale - dizajneri i high street brendovi danas naglašavaju prirodne tkanine, šire siluete i komade u kojima se muškarci osjećaju slobodno.

Trendovi pokazuju da je moguće izgledati dotjerano čak i kada nosite najobičniju pamučnu majicu ili ležernu košulju, pod uvjetom da je kroj ispravan i da se komad dobro kombinira s ostatkom outfita.

Jednostavni trikovi za bolji san koji mogu napraviti veliku razliku već večeras Izvor: Ostale fotografije / Autor: Freepik

Odmak od minimalizma

Prremda se općenito moda ove godine oprašta sa strogim minimalizmom, muški svakodnevni stil i dalje zadržava pročišćene linije, posebice u paleti boja. Dominiraju prirodne nijanse poput grafitno sive, maslinaste, bež i duboko plave, koje zamjenjuju klasičnu crnu u smart casual kombinacijama. Upravo takvi tonovi omogućuju da povoljni komadi, poput onog koji je odabrao Habijan, izgledaju znatno skuplje i sofisticiranije.

Kako nositi 'budget-friendly' komade sa stilom?

Evo nekoliko ključnih savjeta kako isfurati povoljan ležeran komad:

Pazite na proporcije: Ako birate širu majicu ili košulju, kombinirajte je uz hlače ravnog kroja. Oversized trend je ogroman ove godine, ali važno je zadržati ravnotežu siluete. 

Materijal je ključan: Birajte pamuk, lan ili mješavine prirodnih vlakana. Čak i najjeftinija majica od dobrog pamuka izgledat će bolje od skupe sintetike. Održivost je ionako veliki trend u 2026. godini

Slojevitost (layering): Jednostavnu majicu podignite tako što ćete preko nje prebaciti laganu jaknu, overshirt košulju ili kardigan u komplementarnoj boji

Damir Habijan Izvor: Pixsell / Autor: Lucija Ocko/PIXSELL

