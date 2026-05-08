Ministar Habijan pokazao kako običan komad ispod 20 eura može izgledati kao hit sezone

Evo nekoliko ključnih savjeta kako isfurati povoljan ležeran komad:

Pazite na proporcije: Ako birate širu majicu ili košulju, kombinirajte je uz hlače ravnog kroja. Oversized trend je ogroman ove godine, ali važno je zadržati ravnotežu siluete.

Materijal je ključan: Birajte pamuk, lan ili mješavine prirodnih vlakana. Čak i najjeftinija majica od dobrog pamuka izgledat će bolje od skupe sintetike. Održivost je ionako veliki trend u 2026. godini.

Slojevitost (layering): Jednostavnu majicu podignite tako što ćete preko nje prebaciti laganu jaknu, overshirt košulju ili kardigan u komplementarnoj boji.