Modna čarolija u pastelnim tonovima: Helena Livaković oduzela dah u haljini koja priziva glamur sirena

Kada je riječ o večernjoj eleganciji, supruga vratara Dominika Livakovića, Helena Livaković redovito bira komade koji ostavljaju bez teksta, no njezino posljednje izdanje nadmašilo je sva očekivanja. Poznata po svom profinjenom ukusu i nenametljivom stilu, atraktivna Zagrepčanka ovaj je put zaigrala na kartu suptilnog, ali nevjerojatno moćnog glamura, zablistavši na vjenčanju u Osijeku u kreaciji koja izgleda kao da je satkana od svjetlosti
Helena Livaković odlučila se za dugu, pripijenu haljinu koja besprijekorno prati liniju njezina tijela, dok glavnu riječ vodi raskošna tekstura. Cijela je kreacija australskog modnog brenda Rebecca Vallance, bogato ukrašena sitnim, presijavajućim detaljima u pastelnim nijansama ružičaste i plave boje.
Mijenja odsjaj
Upravo taj neočekivani spoj nježnih tonova i tisuća šljokica stvara onaj ultimativni wow efekt, ovisno o kutu pod kojim pada svjetlost, haljina (model Oriana Sequinned Ombré) ,mijenja odsjaj, stvarajući predivan ombre efekt i neodoljivo podsjećajući na mističnu estetiku sirena. Fotografija se može vidjeti OVDJE.
Riječ je o modnom smjeru koji i u 2026. godini doživljava pravi procvat. Dizajneri sve više odmiču od teških materijala i okreću se fluidnim siluetama, a pastelne nijanse, poput ledene plave i puderaste ružičaste, ove sezone ne viđamo samo na ležernim dnevnim komadima, već su uvjerljivo zavladale i visokom večernjom modom.
Helena je kosu je stilizirala u opuštene, blage valove, dok je njezin prepoznatljiv make-up ostao svjež i prozračan, s tek laganim naglaskom na prirodni sjaj lica. Cjelokupni dojam zaokružila je iznimno decentnim naušnicama i minimalističkim modnim dodacima.