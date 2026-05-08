Zara opet ima suknju o kojoj se govori: U ovom modelu nemoguće je proći nezapaženo

I. B.

08.05.2026 u 15:08

Izvor: Promo fotografije / Autor: promo
Zarina midi suknja s patchworkom iz limitirane ZW Collection linije izgleda kao komad koji je sišao s modne piste, a ne s vješalice high street brenda. Efektni spojevi tkanina i luksuzan dojam podsjećaju na estetiku kuća poput Chloéa i Driesa Van Notena, ali po višestruko nižoj cijeni

Zara posljednjih sezona sve češće briše granicu između high streeta i dizajnerske mode, a ovaj model to potvrđuje u punom smislu. Midi suknja s patchwork detaljima iz premium linije ZW Collection privukla je pozornost zahvaljujući boho luksuzu, teksturama i silueti koja djeluje znatno skuplje nego što jest.

Patchwork suknje već nekoliko sezona dominiraju kolekcijama luksuznih modnih kuća, osobito onih koje njeguju romantičnu i eklektičnu estetiku. Zarina verzija igra upravo na tu kartu: kombinacija različitih materijala, fluidan kroj i midi duljina stvaraju efekt statement komada koji ne traži mnogo stiliziranja.

Dovoljni su jednostavan top, sandale ili čizme i ostatak outfita gotovo je riješen sam od sebe.

Izvor: Promo fotografije / Autor: promo

Estetikom neodoljivo podsjeća na modele kakve posljednjih godina viđamo na pistama Chloéa, Isabel Marant i Driesa Van Notena. Od boemskog luksuza do slojevitih tekstura i vintage dojma. Razlika je, naravno, u cijeni.

Dok dizajnerske patchwork midi suknje nerijetko stoje nekoliko stotina ili čak tisuća eura, Zara je ponudila vrlo sličan modni efekt u znatno dostupnijoj verziji i cijeni od 90 eura.

Izvor: Promo fotografije / Autor: promo

ZW Collection posljednjih sezona profilirala se kao Zarin najambiciozniji modni segment. Fokus je na kvalitetnijim materijalima, sofisticiranijim krojevima i komadima koji izgledom izlaze iz klasičnog high street okvira.

Ova midi suknja savršeno se uklapa u taj koncept: trendovski model koji izgleda luksuzno, nosivo i dovoljno posebno da podigne i najjednostavniju kombinaciju.

