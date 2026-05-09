Što vam to tijelo pokušava reći: Ovo je tajni uzrok bolova u koljenima

Bolovi u koljenima nisu nimalo ugodni, a stručnjaci su dali nekoliko objašnjenja zbog kojih se to događa
Koljena mogu boljeti prije spavanja zbog upale, ozljede ili nekog drugog stanja koje se pogoršava pritiskom i položajem tijela.
Bol u koljenu vam se pogoršava noću? Artritis i neka druga stanja povezana s upalom ili ozljedom mogu to uzrokovati, a ova noćna bol može biti frustrirajuća, pogotovo ako vas drži budnima ili vas više boli kada se odmarate.
Ortopedska kirurginja, dr. Kim Stearns, objasnila je što možete učiniti ako vas bol u koljenu drži budnima noću i zašto biste se s ovim specifičnim problemom trebali obratiti svom liječniku opće prakse.
Mogući uzroci bolova u koljenu noću
Aktivnost tijekom dana doprinosi boli koju osjećate u koljenima noću, ali i činjenica da ste zapravo dovoljno usporili da biste to primijetili.
'Kada pomičete zglobove, oni također bivaju 'podmazani'', objašnjava dr. Stearns i dodaje: 'Kada se ne krećete, ne podmazuju se toliko. Nedostatak kretanja, nedostatak podmazivanja – sve vas to sustiže.'
Bez obzira osjećate li bol u jednom koljenu ili imate nelagodu u oba, može postojati nekoliko uzroka toga. Među najčešćima je osteoartritis, najčešći tip artritisa koji se može pogoršati noću zbog trošenja zglobova tijekom vremena. Reumatoidni artritis, autoimuno stanje koje uzrokuje nekontroliranu upalu, također se može pogoršati noću.
Prepatelarni burzitis je uobičajeno stanje koje uzrokuje oticanje prednjeg dijela koljena, što vrši pritisak na njega i uzrokuje bol pri savijanju ili u mirovanju. Tendinitis pak može uzrokovati bol noću zbog prekomjernog korištenja ili naprezanja tetiva u koljenu tijekom dana, a trkačko koljeno, koje se također naziva patelofemoralni bolni sindrom (PFPS), može uzrokovati tupu, stalnu bol iza koljena nakon pretjerane tjelesne aktivnosti ili ozljede.
Osim toga, giht, oblik upalnog artritisa, uzrokuje iznenadnu i intenzivnu bol u koljenu noću zbog nakupljanja mokraćne kiseline, a kod djece i tinejdžera, posebno tijekom naglog rasta, Osgood-Schlatterova bolest može uzrokovati porast upale noću zbog ponavljanog svakodnevnog stresa. Konačno, bilo koja izravna trauma, udarac ili ozljeda, poput puknuća meniskusa, može uzrokovati bol u koljenu koja se pojačava u različito doba dana.
'Ljudi sa zdravim koljenima obično ne osjećaju bol noću', pojašnjava dr. Stearns. 'Obično postoji razlog za to, a može se odnositi na nekoliko stanja.'
Savjeti za ublažavanje nelagode u koljenima noću
Liječenje boli u koljenu svodi se na upravljanje njome i smanjenje stresa za zglobove. Budući da bol može imati više uzroka, dr. Stearns kaže da je važno da se obratite liječniku ako osjećate bilo što što vam ometa svakodnevno funkcioniranje ili sposobnost spavanja, piše Cleveland Clinic.
Nakon što liječnik dijagnosticira problem, ponudit će vam mogućnosti liječenja. Ali ako tražite brzo olakšanje dok ne zakažete termin, sljedeći savjeti mogu vam pomoći:
Vježbajte pametno
Vježbanje na tvrdoj podlozi, posebno trčanje po asfaltu, može uzrokovati dugotrajno opterećenje zglobova. No postoje načini da smanjite pritisak na koljena i količinu boli koju osjećate tijekom dana i noći.
'Vježbe niskog intenziteta, poput plivanja i vožnje bicikla, dobre su jer vježbaju zglobove koljena, ali ih ne opterećuju', kaže dr. Stearns. 'Postoje i posebne ortoze koje djeluju tako da smanjuju pritisak na određene dijelove koljena - ortoze za rasterećenje - koje ponekad mogu pomoći u ublažavanju boli uzrokovane artritisom.'
Pokušajte s protuupalnim lijekovima
Ako razmišljate o lijekovima protiv bolova koji se mogu kupiti bez recepta, dr. Stearns kaže da je najbolje uzimati NSAID-ove poput naproksena ili ibuprofena jer imaju protuupalna svojstva koja mogu pomoći u ublažavanju otekline koja uzrokuje bol u koljenu tijekom noći.
'Acetaminofen, poput Tylenola, ne djeluje tako dobro jer maskira bol, ali ne djeluje na njen izvor', dodaje. Također preporučuje uzimanje doze nakon večere jer vam to omogućuje da uzmete maksimalnu dozu prije nego što odete u krevet.
Samo budite oprezni: ako uzimate lijekove za razrjeđivanje krvi ili protuupalne lijekove, morat ćete se držati Tylenola ili drugih lijekova protiv bolova koje vam je propisao liječnik jer interakcija s nekim lijekovima za artritis može imati opasne nuspojave, poput unutarnjeg krvarenja. Posavjetujte se sa svojim liječnikom kako biste odabrali onaj koji vam najbolje odgovara.
Koristite toplinu i hladnoću za trenutno i dugoročno olakšanje
Hladni oblog, poput leda, može smanjiti bol, kao i toplina na ozlijeđenom području. Ali ključno je koristiti oboje: koristite toplinu za početno olakšanje ili ubrzo nakon ozljede, a za dugotrajno olakšanje prijeđite na hladni oblog.
'Korištenje topline na bolnom zglobu zasigurno će ublažiti bol, ali će također povećati protok krvi u to područje. To će ga na kraju učiniti još više otečenim i pulsirajućim', objašnjava dr. Stearns. 'Nakon topline primjenjujte hladni oblog kako se krv ne bi nakupljala tamo.'
Topikalni gelovi, pa čak i protuupalni flasteri, također mogu pomoći u ublažavanju bolova u koljenima.
Prilagodite položaj za spavanje
Prilagodite položaj u krevetu da biste smanjili nelagodu u koljenu i bolje spavali.
'Ponekad, ako imate artritična koljena, predlažemo spavanje na boku s malim jastukom između njih', kaže dr. Stearns. Ovaj položaj pruža veću potporu i sprječava da vam koljena udaraju jedno o drugo i uzrokuju veću bol noću.
Ako spavate na leđima, preporučuje da pokušate spavati s jastukom ispod koljena. Osim što im pruža potporu, održava ih blago savijenima, što može spriječiti pritiskanje kostiju na istrošenom i bolnom zglobu.
'Zapravo se radi o pronalaženju udobnog položaja i korištenju jastuka za ublažavanje koji vam najbolje odgovara', kaže dr. Stearns.
Dakle ne morate trpjeti bolove. Ako vas drže budnima noću, ne oklijevajte i potražite pomoć liječnika.