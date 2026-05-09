Što vam to tijelo pokušava reći: Ovo je tajni uzrok bolova u koljenima

Bolovi u koljenima nisu nimalo ugodni, a stručnjaci su dali nekoliko objašnjenja zbog kojih se to događa

Koljena mogu boljeti prije spavanja zbog upale, ozljede ili nekog drugog stanja koje se pogoršava pritiskom i položajem tijela.

Bol u koljenu vam se pogoršava noću? Artritis i neka druga stanja povezana s upalom ili ozljedom mogu to uzrokovati, a ova noćna bol može biti frustrirajuća, pogotovo ako vas drži budnima ili vas više boli kada se odmarate. Ortopedska kirurginja, dr. Kim Stearns, objasnila je što možete učiniti ako vas bol u koljenu drži budnima noću i zašto biste se s ovim specifičnim problemom trebali obratiti svom liječniku opće prakse. Mogući uzroci bolova u koljenu noću Aktivnost tijekom dana doprinosi boli koju osjećate u koljenima noću, ali i činjenica da ste zapravo dovoljno usporili da biste to primijetili. 'Kada pomičete zglobove, oni također bivaju 'podmazani'', objašnjava dr. Stearns i dodaje: 'Kada se ne krećete, ne podmazuju se toliko. Nedostatak kretanja, nedostatak podmazivanja – sve vas to sustiže.'

Bez obzira osjećate li bol u jednom koljenu ili imate nelagodu u oba, može postojati nekoliko uzroka toga. Među najčešćima je osteoartritis, najčešći tip artritisa koji se može pogoršati noću zbog trošenja zglobova tijekom vremena. Reumatoidni artritis, autoimuno stanje koje uzrokuje nekontroliranu upalu, također se može pogoršati noću. Prepatelarni burzitis je uobičajeno stanje koje uzrokuje oticanje prednjeg dijela koljena, što vrši pritisak na njega i uzrokuje bol pri savijanju ili u mirovanju. Tendinitis pak može uzrokovati bol noću zbog prekomjernog korištenja ili naprezanja tetiva u koljenu tijekom dana, a trkačko koljeno, koje se također naziva patelofemoralni bolni sindrom (PFPS), može uzrokovati tupu, stalnu bol iza koljena nakon pretjerane tjelesne aktivnosti ili ozljede. Osim toga, giht, oblik upalnog artritisa, uzrokuje iznenadnu i intenzivnu bol u koljenu noću zbog nakupljanja mokraćne kiseline, a kod djece i tinejdžera, posebno tijekom naglog rasta, Osgood-Schlatterova bolest može uzrokovati porast upale noću zbog ponavljanog svakodnevnog stresa. Konačno, bilo koja izravna trauma, udarac ili ozljeda, poput puknuća meniskusa, može uzrokovati bol u koljenu koja se pojačava u različito doba dana. 'Ljudi sa zdravim koljenima obično ne osjećaju bol noću', pojašnjava dr. Stearns. 'Obično postoji razlog za to, a može se odnositi na nekoliko stanja.' Savjeti za ublažavanje nelagode u koljenima noću Liječenje boli u koljenu svodi se na upravljanje njome i smanjenje stresa za zglobove. Budući da bol može imati više uzroka, dr. Stearns kaže da je važno da se obratite liječniku ako osjećate bilo što što vam ometa svakodnevno funkcioniranje ili sposobnost spavanja, piše Cleveland Clinic. Nakon što liječnik dijagnosticira problem, ponudit će vam mogućnosti liječenja. Ali ako tražite brzo olakšanje dok ne zakažete termin, sljedeći savjeti mogu vam pomoći: Vježbajte pametno Vježbanje na tvrdoj podlozi, posebno trčanje po asfaltu, može uzrokovati dugotrajno opterećenje zglobova. No postoje načini da smanjite pritisak na koljena i količinu boli koju osjećate tijekom dana i noći. 'Vježbe niskog intenziteta, poput plivanja i vožnje bicikla, dobre su jer vježbaju zglobove koljena, ali ih ne opterećuju', kaže dr. Stearns. 'Postoje i posebne ortoze koje djeluju tako da smanjuju pritisak na određene dijelove koljena - ortoze za rasterećenje - koje ponekad mogu pomoći u ublažavanju boli uzrokovane artritisom.'

