Oprostite se s klasičnim plavim trapericama: Ovo boju malo tko se usuđuje nositi, a izgleda 'mrak'

Dok se na zagrebačkoj špici još uvijek lome koplja oko toga jesu li sandale preuranjen izbor, kraljica ulične mode Katie Holmes u New Yorku je upravo uvela novu modnu zapovijed. Prekrižite klasični plavi traper jer u fokus dolazi boja koju smo godinama nepravedno zanemarivali. Njezin stajling s ljubičastim jeansom savršen je šalabahter za sve one koji žele osvježiti proljetnu garderobu komadom koji će zajamčeno privlačiti poglede od Cvjetnog do Rive

Plavi isprani traper ove sezone dobiva ozbiljnu konkurenciju. Katie Holmes odlučila se za 'mom-fit' model u intenzivnoj ljubičastoj boji s upečatljiviom gradacijom boje. Riječ je o komadu koji 'nosi' cijeli stajling, pa vam uz njega ne treba baš ništa osim bazične majice. Savršen su saveznik za prijelazno razdoblje; dovoljno upečatljive za grad, a opet dovoljno udobne da u njima provedete cijeli dan.

Trik je u bazičnim komadima Iako se ovakva boja na prvu čini teškom za kombiniranje, glumica je primijenila zlatno modno pravilo: uz jedan dominantan komad, ostatak stajlinga mora biti maksimalno pročišćen. Kako bi smirila intenzitet ljubičastih traperica, Holmes je posegnula za klasicima. Crni pleteni kardigan i bazični top poslužili su kao neutralna podloga, dok su modni dodaci cijelu priču podigli na višu razinu. Uz torbu s efektom krokodilske kože, zvijezda je obula retro tenisice brenda Maison Margiela.

Katie Holmes Izvor: Profimedia / Autor: - / INSTAR Images / Profimedia

Katie Holmes Izvor: Profimedia / Autor: - / INSTAR Images / Profimedia