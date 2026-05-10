Oprostite se s klasičnim plavim trapericama: Ovo boju malo tko se usuđuje nositi, a izgleda 'mrak'

Dok se na zagrebačkoj špici još uvijek lome koplja oko toga jesu li sandale preuranjen izbor, kraljica ulične mode Katie Holmes u New Yorku je upravo uvela novu modnu zapovijed. Prekrižite klasični plavi traper jer u fokus dolazi boja koju smo godinama nepravedno zanemarivali. Njezin stajling s ljubičastim jeansom savršen je šalabahter za sve one koji žele osvježiti proljetnu garderobu komadom koji će zajamčeno privlačiti poglede od Cvjetnog do Rive
Plavi isprani traper ove sezone dobiva ozbiljnu konkurenciju. Katie Holmes odlučila se za 'mom-fit' model u intenzivnoj ljubičastoj boji s upečatljiviom gradacijom boje. Riječ je o komadu koji 'nosi' cijeli stajling, pa vam uz njega ne treba baš ništa osim bazične majice. Savršen su saveznik za prijelazno razdoblje; dovoljno upečatljive za grad, a opet dovoljno udobne da u njima provedete cijeli dan.
Trik je u bazičnim komadima
Iako se ovakva boja na prvu čini teškom za kombiniranje, glumica je primijenila zlatno modno pravilo: uz jedan dominantan komad, ostatak stajlinga mora biti maksimalno pročišćen.
Kako bi smirila intenzitet ljubičastih traperica, Holmes je posegnula za klasicima. Crni pleteni kardigan i bazični top poslužili su kao neutralna podloga, dok su modni dodaci cijelu priču podigli na višu razinu. Uz torbu s efektom krokodilske kože, zvijezda je obula retro tenisice brenda Maison Margiela.
Dobra je vijest da se ovaj look lako može rekreirati i komadima iz ponude brendova poput Zare, Manga ili H&M-a koji su već preplavljeni sličnim modelima. Ako niste spremni za 'vrišteću' ljubičastu, naši dućani su već preplavljeni pastelnim varijantama: od 'butter' žute do prljavo ružičaste, što su idealne opcije za one koji žele pratiti trend, ali na diskretniji način.
Traper u boji nije samo prolazni hir. Ove sezone dizajneri inzistiraju na paleti koja se kreće od vibrantne energije crvene i ljubičaste pa sve do nježnih pastelnih tonova.