Ovo su biljke koje čuvaju privatnost: Najljepši zeleni zaklon od znatiželjnih pogleda susjeda

Privatnost u vrtu jedan je od najčešćih izazova, osobito u naseljima u kojima su terase, balkoni i prozori susjednih kuća vrlo blizu. No rješenje ne mora uvijek biti nova ograda ili dodatni paravan.

Prednost takvog rješenja je u tome što vrt ne izgleda zatvoreno i teško, nego živo i slojevito. Biljke stvaraju mekšu granicu od zida, donose teksturu i sezonske promjene, a mnoge vrste privlače ptice, pčele i leptire.

Stručnjaci Royal Horticultural Societyja tako ističu da biljke mogu biti odličan saveznik kada vrt želimo pretvoriti u privatniju, mirniju zonu, osobito ako se kombiniraju grmovi, penjačice i drveće različitih visina.

Lovorvišnja za gust i brz zaklon

Lovorvišnja je jedan od najčešćih izbora kada se želi stvoriti gusta, zimzelena živica. Ima sjajne, velike listove, dobro podnosi različite uvjete i može stvoriti vrlo učinkovit vizualni zid.

Lovorvišnju stručnjaci ističu kao biljku koja daje brzo i gusto pokrivanje te dobro uspijeva u različitim tlima i djelomičnoj sjeni. Upravo zato često se koristi uz rubove parcela, uz terase ili ondje gdje je potrebno blokirati pogled tijekom cijele godine.

Treba joj, međutim, ostaviti dovoljno prostora i redovito je orezivati kako ne bi prerasla zamišljenu formu.

Zvjezdasti jasmin za manje prostore

Ako u vrtu nema mjesta za široku živicu, penjačice mogu biti vrlo elegantno rješenje. Zvjezdasti jasmin posebno je zahvalan jer se može voditi uz rešetku, pergolu, ogradu ili zid, a pritom donosi mirisne bijele cvjetove i zimzelene listove.

Ideal Home ga tako preporučuje kao mirisnu penjačicu sa zimzelenim lišćem, prikladnu za manje prostore i sunčane, zaštićene pozicije. U vrtnom 'stajlingu' dobro funkcionira kada se želi postići romantičniji, mediteranski dojam bez osjećaja težine.

Fotinija 'Red Robin' za boju i strukturu

Fotinija, posebno sorta 'Red Robin', popularna je zbog crvenkastog mladog lišća koje vrtu daje boju i dinamiku. Osim što stvara zaklon, djeluje dekorativno i u mjesecima kada nema mnogo cvjetnica u vrtu.

Fotinija je zimzelena biljka s upečatljivim crvenim mladim izbojima, prikladna za sunce ili polusjenu i relativno jednostavna za održavanje. Dobro izgleda kao formalno orezana živica, ali i u opuštenijim, prirodnijim kombinacijama.

Bambus, ali samo pažljivo odabran

Bambus je čest izbor za stvaranje privatnosti jer brzo raste, ima gustu siluetu i dobro izgleda u modernim vrtovima. No kod njega treba biti oprezan: neke vrste mogu se agresivno širiti i postati problem.

Zato stručnjaci sve češće preporučuju neinvazivne, busenaste vrste poput roda Fargesia, koje stvaraju gust zaklon, ali se ne šire nekontrolirano poput invazivnijih tipova bambusa. Ideal Home među alternativama za privatnost izdvaja upravo Fargesia rufa, busenasti bambus koji može dosegnuti oko tri metra visine.

U posudama može biti odličan izbor za balkone, terase i uske vrtove, osobito kada se želi postići efekt zelenog paravana.

Ukrasne trave za lagani, prozračni zaklon

Za one koji ne žele potpuno zatvoriti pogled, ukrasne trave mogu biti sjajan kompromis. One ne stvaraju čvrst zid, ali ublažavaju vizure, unose pokret i daju vrtu prirodniji izgled.

Vrste poput perjaste trave ili ukrasnih visokih trava dobro funkcioniraju uz terase, staze i rubove sjedećih zona. Ideal Home tako navodi ukrasne trave kao jednu od zanimljivih alternativa bambusu jer donose visinu, teksturu i sezonski pokret, a mogu se saditi i u posude.