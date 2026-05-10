Ida Prester u Rovinju u hit haljini koju su trendseterice odmah razgrabile

10.05.2026 u 17:42

Ida Prester Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji, Matija Habljak/PIXSELL
Ida Prester vodila je dodjelu nagrada Effie na Danima komunikacija u Rovinju i pritom ukrala sve poglede u upečatljivoj crvenoj haljini. Ovaj modni ulov iz rasprodane dizajnerske kolekcije spojila je s neočekivanim izborom obuće i dokazala zašto slovi za vladaricu eklektičnog stila

Poznata voditeljica i glazbenica još je jednom potvrdila svoj jedinstveni smisao za modu. Na pozornici u Rovinju zablistala je u skulpturalnoj midi haljini s potpisom srpeks dizajnerice s londonskom adresom dizajnerice Roksande Ilinčić, a to glamurozno izdanje hrabro je 'razbila' robusnim kožnim čizmama na platformu.

Skulpturalni dizajn koji je nestao s polica

Riječ je o haljini iz ekskluzivne kolekcije lansirane u svibnju 2025. godine, nastale u suradnji Roksande Ilinčić i popularnog high street brenda & Other Stories. Model naziva 'Ruffle Jacquard Midi Dress', čija je cijena iznosila tristotinjak eura, rasprodan je u rekordnom roku. Haljina se ističe upečatljivom crvenom bojom, dramatičnim kaskadnim volanima i voluminoznim rukavima, vješto spajajući elemente umjetnosti, arhitekture i ženstvenosti.

Roksanda x & Other Stories Izvor: Promo fotografije / Autor: promo

Neočekivan modni zaokret s čizmama

Iako bi većina ovu predimenzioniranu kreaciju četvrtastog dekoltea kombinirala sa suptilnim salonkama ili otvorenim sandalama, Ida Prester odlučila se za potpuno drugačiji, ležerniji pristup. Raskošnu haljinu od žakarda kombinirala je sa smeđim kožnim čizmama na debelu petu i platformu. Ovaj masivni detalj dao je cijelom stajlingu cool rokerski pečat.

Ida Prester Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji/PIXSELL

HIT KOMADI

Nosit ćete ih godinama: Zara ima tri hit suknje savršene za gošće na krizmama i pričestima
street style

Modni kontrasti na špici: Zagrepčanke već nose sandale i minice, ali ne odriču se ni čizama
veliko priznanje

Hit lokacija sezone: Bar na maloj hrvatskoj plaži našao se na prestižnoj europskoj listi

