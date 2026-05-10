Hit lokacija sezone: Bar na maloj hrvatskoj plaži našao se na prestižnoj europskoj listi

Dok se domaća obala sve češće bori s posljedicama masovnog turizma, svjetski mediji ponovno prepoznaju vrijednost nenametljivog šarma i prirodnih ljepota. U potrazi za savršenim spojem koktela i opuštenog mediteranskog ugođaja, od Francuske do Grčke, The Guardianova novinarka Mary Novakovich otkrila je rapski bar i uvrstila ga na ekskluzivnu listu mjesta koja se ovog ljeta jednostavno ne smiju zaobići.

Banova Villa smjestila se na maloj plaži Sveti Ivan, tik uz more i u dubokoj hladovini alepskih borova. Britanski dnevnik bar opisuje kao ugodno nepretenciozan i namjerno 'ruševan', što mu daje poseban karakter i izdvaja ga iz mora generičkih, modernih ugostiteljskih objekata kakvi danas preplavljuju obalu.

Uz rustikalni drveni namještaj i pergolu prekrivenu muslinom, gosti ovdje dobivaju onaj pravi 'otočni' osjećaj. Novinarku je na Rabu posebno oduševio zlatni sat, trenutak kada sunce zalazi nad renesansnom arhitekturom grada uz čašu Aperol Spritza u ruci nazvala je 'čistom magijom'.

Tko su glavni europski konkurenti?

Iako je Banova Villa jedini hrvatski predstavnik, Guardianova lista nudi ozbiljnu inspiraciju za putovanja ostatkom kontinenta, dokazujući da se luksuz u 2026. godini sve više oslanja na doživljaj i autentičnost, a sve manje na 'skupe ležaljke'.

Na prestižnom se popisu tako našao francuski 'Le Cabanon' na Azurnoj obali, smješten u neposrednoj blizini slavne kolibe arhitekta Le Corbusiera. Gosti ondje uživaju u mirisu svježih dagnji uz spektakularan pogled na usidrene superjahte. S druge strane, ljubitelje pomalo drugačije povijesti privući će španjolski 'Restaurant La Isleta' u južnoj regiji Almería. Riječ je o glavnoj atrakciji slikovitog bijelog ribarskog sela koje je poslužilo kao kulisa za snimanje kultnog 'Terminatora' s Arnoldom Schwarzeneggerom.

Italiju na popisu predstavlja 'Il Pirata' u obalnom gradu Termoliju na jadranskoj obali. Ovaj obiteljski restoran postao je pravi standard za savršen talijanski ljetni ručak na plaži, a posjetitelje osvaja vrhunski pečenom hobotnicom u kombinaciji s lokalnim vinom sorte trebbiano.

Za one željne divljine i aktivnog odmora, Guardian izdvaja portugalski 'Cal Arrifana' u regiji Algarve. Ovaj pravi boho raj okuplja surfere i planinare na kaskadnim terasama koje doslovno 'grle' svaki zalazak sunca nad oceanom. Grčku pak savršeno predstavlja 'Bardis' u zaljevu Loutraki, šarmantna lokalna taverna u kojoj gosti, uživajući u netom ulovljenoj ribi, nerijetko mogu promatrati dupine i morske kornjače kako slobodno plivaju u neposrednoj blizini.