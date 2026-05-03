Bujan vrt za one koji nemaju vremena: Ovih pet trajnica donosi šarenilo bez puno truda

L.M.B

03.05.2026 u 11:45

Dnevni ljiljan
Dnevni ljiljan Izvor: Ostale fotografije / Autor: Freepik
Ako želite da vrt što prije izgleda bujno i šareno, travanj je pravo vrijeme za sadnju trajnica koje brzo rastu, ne traže previše brige i iz godine u godinu ponovno uljepšavaju gredice

Trajnice su jedan od najpraktičnijih izbora za sve koji žele lijep vrt bez previše kompliciranja. Kad se jednom prime, vraćaju se svake sezone, a mnoge među njima već vrlo brzo nakon sadnje počinju pokazivati svoj puni potencijal.

Dnevni ljiljan za brz i raskošan učinak

Ako želite snažan nalet boje u kratkom roku, dnevni ljiljan jedan je od najboljih izbora. Riječ je o biljci koja se lako uzgaja, brzo razvija lišće i već za šest do osam tjedana može pokazati svoje upečatljive cvjetove u ružičastim, crvenim i žutim tonovima.

Dnevni ljiljani vole sunce, dobro podnose sušu i poznati su po tome što ne traže gotovo ništa osim povremenog zalijevanja. Osim toga, s godinama se šire i lako se dijele, pa ih je jednostavno razmnožiti i prenijeti u druge dijelove vrta.

Dnevni ljiljan Izvor: Ostale fotografije / Autor: Freepik

Ružmarin je i ukras i korisna biljka

Ružmarin je jedna od onih biljaka koje jednako dobro funkcioniraju u vrtu i u kuhinji. Osim što lijepo izgleda i ugodno miriše, vrlo je otporan i dugovječan, pa je odličan izbor za one koji žele nešto pouzdano i praktično.

Može rasti kao mali grm ako ima dovoljno prostora, ali jednako dobro uspijeva i u posudama. Nakon što prođe opasnost od mraza, može se saditi i vrlo brzo prilagođava novim uvjetima. Upravo zato ružmarin je idealan za nestrpljive vrtlare koji žele brz rezultat.

Ružmarin Izvor: Ostale fotografije / Autor: Freepik

Hoste vole hlad i brzo se šire

Za dijelove vrta u kojima nema mnogo sunca odličan su izbor hoste. Ove trajnice poznate su po raskošnim listovima i sposobnosti da u jednoj sezoni znatno narastu, a pritom su vrlo lake za održavanje.

Najviše im odgovara bogatije tlo i sjenovitiji položaj jer prejako sunce može oštetiti njihove listove. Upravo zbog svoje bujnosti hoste su sjajne za popunjavanje praznijih dijelova vrta, a svakih nekoliko godina dobro ih je podijeliti kako bi ostale zdrave i snažne.

Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Freepik

Rudbekija unosi boju sve do jeseni

Rudbekija je jedna od onih trajnica koje odmah podižu raspoloženje u vrtu. Prepoznatljiva je po žutim laticama i tamnijoj sredini, a cvjetovi joj se zadržavaju dugo, često sve do jeseni.

Dobro podnosi sunce, siromašnije tlo pa čak i sušu, što je čini odličnim izborom za vrtlare koji žele cvjetnu biljku bez previše zahtjeva. Iako svaka pojedina biljka ne traje beskonačno, rudbekija se često sama zasijava pa se u vrtu iznova pojavljuju novi primjerci.

Rudbekija Izvor: Ostale fotografije / Autor: Freepik

Ukrasna kadulja cvjeta brzo i ne traži mnogo

Ukrasna kadulja redovito se izdvaja među najlakšim trajnicama za uzgoj, a posebno je zahvalna onima koji žele vrt pun boje bez stalne brige. Ako se posadi u travnju, vrlo brzo može razviti svoje plave i ljubičaste cvatove.

Dobro podnosi različite uvjete, uključujući hladnije razdoblje, ali i toplinu i vlagu. Osim toga, otporna je na sušu i ne traži mnogo održavanja, zbog čega je odličan izbor i za početnike i za one koji žele vrt koji funkcionira gotovo sam od sebe.

Ukrasna kadulja Izvor: Ostale fotografije / Autor: Freepik

Idealne za vrt koji traži manje truda

Zajedničko svim ovim biljkama jest to što vrlo brzo daju dojam uređenog i živog vrta, a pritom ne traže puno njege. Upravo zato travanj može biti savršen trenutak za sadnju trajnica koje će već ove sezone unijeti boju, a idućih godina samo tražiti minimalnu pažnju.

