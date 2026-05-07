Dnevni boravak na otvorenom najveći je hit, evo kako u tom stilu urediti balkon ili terasu

Glumica iz serije 'Moderna obitelj' svoje je stranžnje dvorište pretvorila u sofisticirani lounge prostor u kojem dominiraju udobnost i minimalistička estetika . U središtu pažnje nalazi se velika bijela sofa dubokog sjedišta, okružena foteljama i niskim kamenim stolićem, dok vanjski tepih dodatno definira prostor i daje mu toplinu interijera.

Cijeli dojam podignut je decentnom rasvjetom u obliku visećih lampi toplog sjaja, idealnih za duge proljetne večeri, a tek pokoja biljka, poput monstere i stabla u tegli, otkriva da se zapravo radi o vanjskom prostoru.

Minimalizam i toplina

'Sviđa mi se kako su svi elementi ovog elegantnog prostora za druženje spojeni na način koji je istovremeno praktičan i estetski privlačan', rekla je dizajnerica interijera Kathy Kuo. Posebno ju je osvojio kontrast između mekanih bijelih sofa i industrijskog izgleda kamenog stolića. 'Efekt je minimalistički, ali istovremeno vrlo topao i poziva na opuštanje', dodala je.