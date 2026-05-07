Dnevni boravak na otvorenom najveći je hit, evo kako u tom stilu urediti balkon ili terasu

M.D.

07.05.2026 u 11:02

Luksuz bez pretjerivanja je estetika koja će dominirati uređenjem terasa i vrtova tijekom 2026. godine Izvor: Magnific / Autor: Magnific
Prostrane garniture, decentna rasvjeta i tek pokoja biljka dovoljni su za stvaranje vanjskog prostora koji izgleda poput luksuznog dnevnog boravka. Upravo takav kutak ovih je dana na Instagramu pokazala Sofía Vergara, a njezina terasa već se proglašava inspiracijom za uređenje eksterijera u 2026. godini.

Glumica iz serije 'Moderna obitelj' svoje je stranžnje dvorište pretvorila u sofisticirani lounge prostor u kojem dominiraju udobnost i minimalistička estetika. U središtu pažnje nalazi se velika bijela sofa dubokog sjedišta, okružena foteljama i niskim kamenim stolićem, dok vanjski tepih dodatno definira prostor i daje mu toplinu interijera.

Cijeli dojam podignut je decentnom rasvjetom u obliku visećih lampi toplog sjaja, idealnih za duge proljetne večeri, a tek pokoja biljka, poput monstere i stabla u tegli, otkriva da se zapravo radi o vanjskom prostoru.

Minimalizam i toplina

'Sviđa mi se kako su svi elementi ovog elegantnog prostora za druženje spojeni na način koji je istovremeno praktičan i estetski privlačan', rekla je dizajnerica interijera Kathy Kuo. Posebno ju je osvojio kontrast između mekanih bijelih sofa i industrijskog izgleda kamenog stolića. 'Efekt je minimalistički, ali istovremeno vrlo topao i poziva na opuštanje', dodala je.

Dizajnerica Chrissy Arsenault smatra da je riječ o savršenom primjeru trenda koji briše granice između interijera i eksterijera. 'Duboke garniture postavljene u obliku slova U stvaraju prostor za razgovor i opuštanje, dok priroda ostaje u prvom planu', objasnila je.

Veliki tepih, predimenzionirane tegle i neutralna paleta boja dodatno naglašavaju osjećaj luksuza bez pretjerivanja, a upravo je to estetika koja će, prema mišljenju stručnjaka, dominirati uređenjem terasa i vrtova tijekom 2026. godine.

Sofia Vergara Izvor: EPA / Autor: NINA PROMMER

Bez tehnologije

Vergarin vanjski dnevni boravak osmišljen je kao mjesto za bijeg od svakodnevice i tehnologije. 'Ovdje je fokus na razgovoru, udobnosti i svježem zraku. Ne vidim ništa visokotehnološko. Samo opuštanje', zaključila je Arsenault.

