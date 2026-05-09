Samo ona može spojiti kultnu torbu iz nultih godina i ove 'ružne' natikače

Slavna manekenka pojavila se na launch eventu svog beauty brenda Orebella i još jednom potvrdila status modne ikone generacije. Stajling s boho prizvukom, luksuzni detalji i nenametljiva senzualnost obilježili su njezin dolazak na događaj koji je okupio brojne uzvanike iz svijeta mode i ljepote.

Posebnu pažnju privukla je njezina valovita plava kosa, stilizirana u opuštenim uvojcima koji su cijelom izdanju dali retro prizvuk inspiriran sedamdesetima.

Chloé potpisuje outfit kojim je Bella Hadid dominirala na događaju u Los Angelesu. Prozračna kombinacija u zemljanim tonovima savršeno je pratila estetiku njezina brenda, dok su ležerni krojevi i diskretan glamur dodatno naglasili prirodan izgled.

Boho stil vratio se na velika vrata, predvođen Chemenom Kamali, njemačkom dizajnericom koja je svojim debijem za modnu kuću Chloé u veljači 2024. oduševila svijet mode. Njezina kolekcija za sezonu jesen/zima 2024./2025. s lepršavim haljinama i bluzama s volanima učinila je boho chic glavnom temom u modnom svijetu, a taj trend nastavlja dominirati i ove sezone, što je uostalom potvrdila i najveća trendseterica današnjice.

Osim haljinom, koja podsjeća na luksuzni negliže, Bella Hadid je boho dominaciju potvrdila glomaznim klompama, dok je modnu eru nultih godina naglasila novom verzijom obožavane torbe Paddington.

Orebella širi beauty priču

Orebella posljednjih mjeseci sve je prisutniji na beauty sceni, a Bella Hadid aktivno sudjeluje u promociji i razvoju brenda. Fokus je stavljen na parfemske proizvode bez alkohola i formule koje njeguju kožu, što se dobro uklapa u aktualne trendove wellness i clean beauty industrije.

Na predstavljanju u Los Angelesu upravo je Bella bila najveći magnet za fotografe, potvrdivši koliko snažno njezin modni utjecaj i dalje oblikuje beauty i modnu scenu.