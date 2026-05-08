Ako želite raskošne ruže ovog ljeta, ove tri greške sada ne smijete napraviti

Svibanj je jedan od najvažnijih mjeseci za ruže jer tada snažno rastu, stvaraju pupove i pripremaju se za razdoblje najraskošnije cvatnje

Ruže su klasik svakog vrta, ali njihova ljepota dolazi uz nekoliko važnih pravila njege. U svibnju biljke ulaze u intenzivnu fazu rasta, razvijaju nove izboje i formiraju pupove, pa je upravo sada presudno osigurati im dovoljno hrane, vode, svjetla i zaštite od bolesti.

Ako im se u ovom razdoblju pruži prava njega, ruže će cvjetati obilno i dugo. No nekoliko čestih pogrešaka može brzo oslabiti biljku i smanjiti broj cvjetova. Zalijevanje mora biti redovito, ali pažljivo Ruže vole duboko zalijevanje, no ne podnose stalno mokro tlo. Umjesto čestog površinskog zalijevanja, bolje ih je zaliti rjeđe, ali obilnije, kako bi voda doprla do korijena.

Najbolje ih je zalijevati ujutro, izravno uz bazu biljke, bez močenja listova. Vlažni listovi, osobito navečer, mogu potaknuti razvoj gljivičnih bolesti poput pepelnice i crne pjegavosti. Ruže u posudama traže češću kontrolu jer se zemlja u teglama brže isušuje, osobito za toplih i vjetrovitih dana. Prihrana je ključ za bogatu cvatnju Svibanj je pravo vrijeme za prihranu ruža. Biljkama su tada potrebne hranjive tvari za stvaranje snažnih izboja i pupova. Najbolje je koristiti gnojivo namijenjeno ružama, jer sadrži omjer hranjiva prilagođen njihovim potrebama. Previše dušika može potaknuti bujan rast listova, ali ne i cvjetova, pa s prihranom ne treba pretjerivati. Uvijek je bolje držati se preporučene doze nego pokušati ubrzati rast većom količinom gnojiva. Dobar dodatak može biti i kompost ili zreli stajski gnoj, ali samo ako je pravilno razgrađen i ne dolazi u izravan dodir s mladim izbojima.

Uklonite ocvale cvjetove i slabe izboje U svibnju treba redovito pregledavati ruže i uklanjati sve što biljci nepotrebno oduzima energiju. Slabi, oštećeni ili bolesni izboji mogu se odrezati čistim i oštrim škarama. Ako su se prvi cvjetovi već otvorili i počeli venuti, uklonite ih na vrijeme. Time ruža ne troši energiju na stvaranje plodova, nego je usmjerava prema novim pupovima i nastavku cvatnje. Rez uvijek treba napraviti iznad zdravog lista ili pupa, pod blagim kutom, kako se voda ne bi zadržavala na mjestu reza.

Tri greške koje mogu uništiti cvatnju Prva greška: zalijevanje po listovima. Ruže treba zalijevati uz korijen, a ne po lišću. Mokri listovi, osobito ako se ne osuše brzo, stvaraju odlične uvjete za gljivične bolesti koje mogu oslabiti biljku i uništiti cvjetne pupove. Druga greška: previše gnojiva. Višak prihrane, posebno one bogate dušikom, može rezultirati bujnom zelenom masom, ali slabijom cvatnjom. Ruža tada izgleda snažno, ali daje manje cvjetova. Treća greška: neuklanjanje ocvalih cvjetova. Ako se uveli cvjetovi ostave na biljci, ruža energiju usmjerava u stvaranje plodova umjesto u nove pupove. Redovito uklanjanje ocvalih cvjetova jedan je od najjednostavnijih načina za produljenje cvatnje.

Zaštita od bolesti počinje sada Topli dani, vlaga i gusta lisna masa stvaraju idealne uvjete za bolesti ruža. U svibnju se najčešće pojavljuju pepelnica, hrđa i crna pjegavost, a problem se brže širi ako je biljka pregusta ili se listovi često moče. Ruže bi trebale imati dovoljno zraka između grana. Ako je grm pregust, uklonite dio slabijih izboja kako bi zrak mogao cirkulirati. Redovito skupljajte otpalo lišće oko biljke jer se na njemu mogu zadržavati uzročnici bolesti.

Malč čuva vlagu i štiti korijen Sloj malča oko ruža pomaže zadržati vlagu u tlu, smanjuje rast korova i štiti korijen od naglih promjena temperature. Možete koristiti usitnjenu koru, kompost, slamu ili drugi organski malč. Važno je da malč ne bude naslonjen izravno na stabljiku. Ostavite malo prostora oko baze biljke kako se ne bi zadržavala vlaga i potaknulo truljenje. Ruže u posudama traže dodatnu pažnju Ako ruže uzgajate na balkonu ili terasi, svibanj je vrijeme za provjeru posude, supstrata i drenaže. Tegla mora imati otvore za otjecanje vode, a zemlja mora biti hranjiva i propusna.

