Izbjegnite ih: Ove greške u zalijevanju polako ubijaju vaše biljke

E. K.

09.05.2026 u 12:33

I pri zalijevanju sobnih biljaka možemo napraviti greške Izvor: Freepik / Autor: Freepik
Ponekad možemo pretjerati i ako radimo nešto što se preporučuje, a ovo osobito vrijedi za zalijevanje sobnih biljaka

Čak i one najotpornije, koje mogu preživjeti na velikim sušama, trebaju vlagu, ali zbog previše vode vaša omiljena sobna biljka će umrijeti prije nego što to shvatite.

Da biste održali biljke sretnima i zdravima, vrtlari su dali nekoliko korisnih savjeta kako bismo spriječili najčešće greške koje radimo prilikom zalijevanja.

Prekomjerno zalijevanje

Prekomjerno zalijevanje je česta greška. 'Često vlasnici biljaka zalijevaju bez provjere je li tlo vlažno ili suho', kaže Sharon Yiesla, stručnjakinja za biljke u Plant Clinicu na The Morton Arboretumu. Količina vode koju sobna biljka treba ovisi o sorti, ali uvijek provjerite vlažnost tla prije zalijevanja. Tlo koje je previše mokro može dovesti do truleži korijena i na kraju je ubiti.

Plitko zalijevanje

Često zalijevanje, ali ne duboko, može uzrokovati to da vaša sobna biljka razvije plitki korijenov sustav. Iako možda preživi, nikad neće cvjetati, upozorava Yiesla. Većinu njih treba zalijevati kad su gornjih 2,5 do pet centimetara tla suhi, ovisno o veličini posude i vrsti biljke. 'Zatim nalijte dovoljno vode da izađe kroz odvodnu rupu', kaže Yiesla. Iscijedite višak vode i ne zalijevajte ponovno dok se gornji centimetar tla ne osuši.

Korištenje kockica leda

Sobne biljke su tropske i suptropske biljke, pa ne žele led. Čak ih ni orhideje ne trebaju – unatoč uvriježenoj legendi. 'Nisam sigurna kada je nastao mit o kockicama leda za orhideje, ali to je apsolutno ne', kaže Jeanna Liu, stručnjakinja za sobne biljke i osnivačica Cowbell Plant Co. 'Hladni šok oštećuje korijenje biljaka', kaže. Osim toga, nekoliko kockica leda ne pruža puno vode. Ako ih koristite za zalijevanje biljaka, one neće dobiti dovoljno vlage.

Zanemarivanje vrste tla

Vrsta tla igra veliku ulogu u tome koliko često vaša biljka treba vodu jer neka brže gube vlagu od drugih. 'Grubo, dobro drenirano tlo može se osušiti dva do tri puta brže od gustog kokosovog vlakna ili zemlje za sadnju', objašnjava Liu. Ako zalijevate sve biljke istovremeno, ali su posađene u različite vrste tla, možete naići na probleme s prekomjernim ili nedovoljnim zalijevanjem. Uvijek stoga prije provjerite vlažnost tla.

Rupice za odvod

Posude trebaju imati pravilne rupice da bi voda mogla iscuriti s dna. 'Mnogi kupuju dekorativne posude bez odvoda, pa voda mjesecima stoji na dnu', kaže Liu. Ako ste već posadili biljku u posudu bez rupica za odvod, morate je presaditi u drugu posudu ili je izvaditi i izbušiti rupe u postojećoj. Preskakanje ovog ključnog koraka može dovesti do truleži korijena i smrti biljke.

Previše vode odjednom

Ako shvatite da su tjedni prošli otkako ste zadnji put zalijevali sobne biljke, kompenzacija velikom količinom vode odjednom može nanijeti više štete nego koristi. 'Najveći krivac za smrt biljaka je kombinacija višetjednog zanemarivanja praćena prekomjernim zalijevanjem odjednom da se to nadoknadi', kaže Liu. Ako biljke venu, pokušajte postupno uvoditi vodu, tijekom nekoliko dana, umjesto da ih odjednom preplavite njome.

