Izbjegnite ih: Ove greške u zalijevanju polako ubijaju vaše biljke

Ponekad možemo pretjerati i ako radimo nešto što se preporučuje, a ovo osobito vrijedi za zalijevanje sobnih biljaka

Čak i one najotpornije, koje mogu preživjeti na velikim sušama, trebaju vlagu, ali zbog previše vode vaša omiljena sobna biljka će umrijeti prije nego što to shvatite.

Da biste održali biljke sretnima i zdravima, vrtlari su dali nekoliko korisnih savjeta kako bismo spriječili najčešće greške koje radimo prilikom zalijevanja. Prekomjerno zalijevanje Prekomjerno zalijevanje je česta greška. 'Često vlasnici biljaka zalijevaju bez provjere je li tlo vlažno ili suho', kaže Sharon Yiesla, stručnjakinja za biljke u Plant Clinicu na The Morton Arboretumu. Količina vode koju sobna biljka treba ovisi o sorti, ali uvijek provjerite vlažnost tla prije zalijevanja. Tlo koje je previše mokro može dovesti do truleži korijena i na kraju je ubiti. Plitko zalijevanje Često zalijevanje, ali ne duboko, može uzrokovati to da vaša sobna biljka razvije plitki korijenov sustav. Iako možda preživi, nikad neće cvjetati, upozorava Yiesla. Većinu njih treba zalijevati kad su gornjih 2,5 do pet centimetara tla suhi, ovisno o veličini posude i vrsti biljke. 'Zatim nalijte dovoljno vode da izađe kroz odvodnu rupu', kaže Yiesla. Iscijedite višak vode i ne zalijevajte ponovno dok se gornji centimetar tla ne osuši.

