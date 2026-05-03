Prijevremena otplata kredita: Kada se isplati i koju opciju odabrati?

Koju opciju odabrati, ovisi o vašim financijskim ciljevima – želite li što prije otplatiti dug ili si rasteretiti mjesečni budžet. Procedura prijevremene otplate ovisi o banci i uvjetima iz ugovora, pa je prije odluke uvijek dobro provjeriti kako se pojedina opcija provodi baš u vašem slučaju.

Kada je prijevremena otplata najisplativija?

Kod većine kredita koji se otplaćuju u anuitetima najveći dio kamate plaća se u prvim godinama. Upravo zato je rano smanjenje glavnice najisplativije i tada se postiže najveća ušteda na kamatama. S druge strane, kako se približavate kraju otplate, učinak prijevremene uplate značajno se smanjuje. U toj fazi ponekad ima više smisla razmotriti alternativu, poput investiranja tog novca uz povrat viši od kamata na kredit.

Na primjeru stambenog kredita od 150.000 eura na 30 godina, uz kamatnu stopu od 3,20 posto i anuitet od 648,70 eura, vidi se velika razlika na mogućoj uštedi ovisno o momentu otplate. Ako nakon pet godina prijevremeno otplatite 20.000 eura, možete skratiti rok kredita za čak četiri godine ili uštedjeti na anuitetu 97 eura mjesečno. Ako isto učinite nakon 15 godina, skratit ćete rok za samo šest mjeseci ili uštedjeti na anuitetu tek 16 eura mjesečno. Zaključak je jasan: rano interveniranje donosi značajne koristi u kraćem vremenu otplate ili iznosu. Prijevremena otplata nije univerzalno rješenje, ali može biti vrlo moćan alat ako se koristi u pravom trenutku i na pravi način. Ključno je razumjeti gdje se nalazite u otplatnom planu i što želite postići: bržu slobodu od duga ili rasterećenje svakodnevnih financija.