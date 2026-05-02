Luksuzne nekretnine u Europi: Pogledajte tko je na vrhu, a koji grad iznenađuje

Prag je predvodio europsko tržište luksuznih nekretnina u 2025. godini, dok je London zabilježio najveći pad. Tokio je dominirao globalno s porastom od gotovo 60 posto
Cijene nekretnina rastu diljem Europe, a luksuzni domovi nisu iznimka. Cijene luksuznih nekretnina rastu u europskim gradovima. U više od polovice od otprilike 50 gradova koje prati Izvješće o bogatstvu Knight Frank, godišnji rast cijena premašio je 3 posto u 2025. godini, piše Euronews.
Dakle, koji gradovi potiču porast cijena luksuznih nekretnina diljem Europe? I kako se europska luksuzna tržišta uspoređuju s ostatkom svijeta?
Luksuzne nekretnine su najpoželjnije i najskuplje nekretnine na određenoj lokaciji. Općenito se definiraju kao gornjih 5 posto svakog tržišta po vrijednosti. Luksuzna tržišta često imaju značajnu pristranost u smislu profila kupaca.
Prag je zabilježio najveći porast od 14,6 posto na Knight Frankovom indeksu međunarodnih stambenih nekretnina koji prati 100 gradova diljem svijeta, od kojih je 47 u Europi.
Francuski Méribel (9 posto), portugalski Porto (8,5 posto posto) i španjolska Marbella (8,1 posto) također su zabilježili snažan porast, svaki s porastom većim od 8 posto. Još jedno francusko skijalište, Courchevel, također je zabilježilo snažan porast od 6,9 posto. Talijanska Firenca i jezero Como zabilježili su porast od 6,7 posto odnosno 6,5 posto. Švicarski Gstaad (5,5 posto), talijanski Rim (5,5 posto) i portugalski Quinta do Lago (5,2 posto) zabilježili su porast veći od 5 posto. Prvih deset europskih gradova na indeksu imaju zajednički nazivnik: alpska skijališta, portugalski golf centri i romantični kulturni gradovi.
London je zabilježio najveći pad u Europi
Nisu svi europski gradovi zabilježili porast. London je zabilježio najveći pad, s padom cijena vrhunskih nekretnina od 4,7 posto u 2025. godini. 'London se razvija jer promjene u poreznim pravilima za bogate stanovnike smanjuju proračune i potiču neke da razmotre najam umjesto kupnje', navodi se u izvješću.
Ibiza, Jersey i Lausanne također su zabilježili blage padove između 1 posto i 2 posto. Među ostalim europskim prijestolnicama, Madrid (5 posto), Oslo (4,2 posto) i Berlin (3,4 posto) zabilježili su solidan rast. Rast je bio skromniji u Lisabonu (2,7 posto), Dublinu (2,3 posto), Beču (1,3 posto), Parizu (1,3 posto) i Bukureštu (0,4 posto). Stockholm je zabilježio blagi pad od 0,7 posto, dok su cijene u Edinburghu ostale nepromijenjene.
Pobjednici među destinacijama za stil života i odmarališta
Destinacije za stil života i odmarališta su jasni pobjednici u Europi. Alpska skijališta i mediteranska sunčana odredišta dominiraju vrhom ljestvice. Talijanski gradovi također se ističu kao skupina. Velike financijske prijestolnice pričaju drugačiju priču. London, Stockholm, Pariz i Milano znatno zaostaju za tržištima odmarališta.
Tokio je globalna iznimka
Tokio se ističe kao globalna iznimka. Cijene luksuznih nekretnina u glavnom gradu Japana porasle su za 58,5 posto u 2025. Izvješće navodi da je tržište novoizgrađenih stanova u Tokiju potaknuto nestašicom, niskim kamatnim stopama i snažnom potražnjom iz azijsko-pacifičke regije. Dubai je zauzeo drugo mjesto s porastom od 25,1 posto - iako podaci prethode američko-izraelskom napadu na Iran i naknadnom odgovoru Teherana zemljama Perzijskog zaljeva. Manila i Seul također su se našli među prvih pet, a svaki je zabilježio porast od oko 15-20 posto. Prag zaokružuje prvih pet, što ga čini najviše rangiranim europskim gradom u svijetu.
Najveći gubitak u Kini i Kanadi
Guangzhou bilježi najveći pad od 12,2posto. Shenzhen (7,2 posto), Šangaj (5 posto) i Peking (4,9 posto) također su među najvećim globalnim padovima, što ukazuje na usporavanje u kineskim gradovima. Kanadski Toronto i Vancouver zabilježili su pad od oko 7 posto.