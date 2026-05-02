Luksuzne nekretnine u Europi: Pogledajte tko je na vrhu, a koji grad iznenađuje

Prag je predvodio europsko tržište luksuznih nekretnina u 2025. godini, dok je London zabilježio najveći pad. Tokio je dominirao globalno s porastom od gotovo 60 posto

Cijene nekretnina rastu diljem Europe, a luksuzni domovi nisu iznimka. Cijene luksuznih nekretnina rastu u europskim gradovima. U više od polovice od otprilike 50 gradova koje prati Izvješće o bogatstvu Knight Frank, godišnji rast cijena premašio je 3 posto u 2025. godini, piše Euronews. Dakle, koji gradovi potiču porast cijena luksuznih nekretnina diljem Europe? I kako se europska luksuzna tržišta uspoređuju s ostatkom svijeta? Luksuzne nekretnine su najpoželjnije i najskuplje nekretnine na određenoj lokaciji. Općenito se definiraju kao gornjih 5 posto svakog tržišta po vrijednosti. Luksuzna tržišta često imaju značajnu pristranost u smislu profila kupaca.

Prag je zabilježio najveći porast od 14,6 posto na Knight Frankovom indeksu međunarodnih stambenih nekretnina koji prati 100 gradova diljem svijeta, od kojih je 47 u Europi. Francuski Méribel (9 posto), portugalski Porto (8,5 posto posto) i španjolska Marbella (8,1 posto) također su zabilježili snažan porast, svaki s porastom većim od 8 posto. Još jedno francusko skijalište, Courchevel, također je zabilježilo snažan porast od 6,9 posto. Talijanska Firenca i jezero Como zabilježili su porast od 6,7 posto odnosno 6,5 posto. Švicarski Gstaad (5,5 posto), talijanski Rim (5,5 posto) i portugalski Quinta do Lago (5,2 posto) zabilježili su porast veći od 5 posto. Prvih deset europskih gradova na indeksu imaju zajednički nazivnik: alpska skijališta, portugalski golf centri i romantični kulturni gradovi.