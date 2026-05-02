upisan zalog

Tomislav Horvatinčić opet u nekretninskom biznisu: Za oko mu zapela poznata plaža

M.Da.

02.05.2026 u 07:31

Tomislav Horvatinčić nastavio je s nekretninskim biznisom
Tomislav Horvatinčić i njegova tvrtka Hoto Zrinjevac d.o.o. upisali su zalog od 4,5 milijuna eura na nekoliko parcela u Lovranu, nedaleko od plaže Medveja

Poduzetnik Tomislav Horvatinčić, nakon odsluženja zatvorske kazne, nastavio je s nekretninskim biznisom. Nakon gradnje luksuznih vila u Istri, postao je direktorom tvrtke Hoto Zrinjevac d.o.o. koja ima upisan zalog od 4,5 milijuna eura na nekoliko parcela u Lovranu, nedaleko od plaže Medveja, doznaje Jutarnji.

Zasad nije poznato što će se graditi na opatijskoj rivijeri, jer ni njegov sin, Krešimir Horvatinčić nije otkrio buduće poslovne planove.

No, barem je poznato otkud novac za nove investicije. Horvatinčić je u ožujku prošle godine za 10,5 milijuna eura prodao svoje 27.730 kvadrata veliko imanje u Samoboru, prema pisanjima Jutarnjeg

Kupac je ukrajinski milijarder, biznismen i bivši narodni zastupnik Vadim Novinski, koji je u tom trenutku, prema Forbesovoj listi najbogatijih, bio "težak" 1,2 milijarde dolara. Novinski je, inače, podrijetlom Rus, no 2012. je uzeo ukrajinsko državljanstvo. Vlasnik je grupacije Smart Holding.

