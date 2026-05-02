Nema više jeftinih krpica: EU uvodi drakonsku carinu, plaćat će se za svaki proizvod

Paketi vrijedni manje od 150 eura, čine čak 93 posto online trgovine u Europskoj uniji. Kako bi se smanjila potrošačka groznica, EU će od 1. srpnja uvesti fiksnu carinu od tri eura na takve pakete, odnosno na njihov sadržaj.

"Smisao ove naknade jest da izjednači uvjete između online maloprodaje i klasične maloprodaje. Naknada se ne plaća po paketu, već po svakom artiklu unutar paketa", pojasnila je za HRT Andrea Čović Vidović, zamjenica voditeljice Predstavništva i voditeljica medijskog tima EK u Hrvatskoj.

Platforme i prodavači koji nude takve proizvode, morat će odmah po prodaji obavijestiti europska carinska tijela. Naime, gotovo 200 malih paketa svake sekunde ulaze u EU.

"Vjerujem da će i dalje dio potrošača kupovati, ali vjerujem da će dio izmijeniti svoje potrošačke navike u segmentu impulzivne kupovine. Naime, radi se o proizvodima koji su vrlo jeftini i sve te platforme su nas tjerale da kupimo što više proizvoda po paketu", rekla je stručnjakinja za maloprodaju, Ana Brajković.