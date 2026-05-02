Nema više jeftinih krpica: EU uvodi drakonsku carinu, plaćat će se za svaki proizvod

Kako bi se zaštitila europska industrija od nelojalne konkurencije s istoka, EU uvodi carine od tri eura za svaki predmet unutar paketa vrijednog manje od 150 eura koji stiže iz inozemstva
Paketi vrijedni manje od 150 eura, čine čak 93 posto online trgovine u Europskoj uniji. Kako bi se smanjila potrošačka groznica, EU će od 1. srpnja uvesti fiksnu carinu od tri eura na takve pakete, odnosno na njihov sadržaj.
"Smisao ove naknade jest da izjednači uvjete između online maloprodaje i klasične maloprodaje. Naknada se ne plaća po paketu, već po svakom artiklu unutar paketa", pojasnila je za HRT Andrea Čović Vidović, zamjenica voditeljice Predstavništva i voditeljica medijskog tima EK u Hrvatskoj.
Platforme i prodavači koji nude takve proizvode, morat će odmah po prodaji obavijestiti europska carinska tijela. Naime, gotovo 200 malih paketa svake sekunde ulaze u EU.
"Vjerujem da će i dalje dio potrošača kupovati, ali vjerujem da će dio izmijeniti svoje potrošačke navike u segmentu impulzivne kupovine. Naime, radi se o proizvodima koji su vrlo jeftini i sve te platforme su nas tjerale da kupimo što više proizvoda po paketu", rekla je stručnjakinja za maloprodaju, Ana Brajković.
Opasni proizvodi
Najveći problem, naročito pri kupnji s popularnih online trgovina poput Temua, Sheina ili AliExpressa je kvaliteta samih proizvoda. Naime, Brajković navodi da je riječ o "proizvodima niske vrijednosti i jakog visokog obrtaja".
"Kvaliteta nije ujednačena, ona je nepoznata. Potrošač ne zna što je od tih proizvoda stvarno kvalitetno. Stvar je u tome je li proizvod siguran. Prema nedavnim istraživanjima koja su se radila u Francuskoj, od 600 proizvoda, njih 75 posto nije bilo sukladno, a 46 posto je bilo opasno", upozorila je.
Čović Vidović je dodala da su protiv tih platformi već otvorene istrage zbog prodaje nesukladnih proizvoda na europskom tržištu. Uz to, one su regulirane i Uredbom o digitalnim uslugama, koja sadrži stroga pravila za online tržište u cjelini.
Cilj ovakvih mjera je zaštita europske industrije od nelojalne konkurencije s istoka. Naime, zbog toga tekstilna industrija u Europi godišnje gubi oko 12 milijardu eura, industrija kozmetike tri milijuna, a industrija igračaka oko milijardu eura.