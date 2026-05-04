Europski ulagači oprezni, automobilski sektor pod posebnim pritiskom

Cijene dionica BMW-a i Mercedesa pale su više od 2, a Porchea i Volkswagena oko 1,5 posto.

Pod najvećim je pritiskom jutros automobilski sektor , koji je oslabio u prosjeku 1,6 posto. Posljedica je to najave predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da bi mogao povećati carine na uvoz automobila iz Europe s 15 na 25 posto.

Pritom je frankfurtski DAX ojačao 0,32 posto, na 24.370 bodova, dok je pariški CAC oslabio 0,30 posto, na 8.090 bodova. Na Londonskoj se burzi zbog praznika ne radi.

STOXX 600 indeks vodećih europskih dionica bio je u 9,30 sati u plusu 0,05 posto.

Većina azijskih burzi porasla

A na većini azijskih burzi cijene su dionica porasle. MSCI indeks azijsko pacifičkih dionica bio je u 9,30 sati u plusu oko 2,8 posto.

Pritom su cijene dionica u Indiji, Hong Kongu i Južnoj Koreji porasle između 0,5 i 5,1 posto, dok su u Australiji pale 0,4 posto.

U Kini i Japanu danas se zbog praznika ne radi, pa je promet na azijskim burzama manji nego inače.

No, ulagače su ohrabrili novi rekordi S&P 500 i Nasdaq indeksa na američkim burzama u petak. Najviše su jutros porasle cijene dionica proizvođača čipova, kao i drugih tehnoloških kompanija, jer je nakon snažnih poslovnih rezultata niza tehnoloških divova ponovno zavladao optimizam u vezi razvoja umjetne inteligencije.

Osim kvartalnih poslovnih izvješća, u fokusu ulagača je i Hormuški tjesnac, ključan prolaz za izvoz nafte s Bliskog istoka.

Predsjednik SAD-a Donald Trump najavio je u nedjelju da će SAD u ponedjeljak ujutro započeti akciju izbavljanja brodova neutralnih država koji su zapeli u Hormuškom tjesnacu.

Trump je to nazvao humanitarnom gestom, čija je jedina svrha pomoći neutralnim zemljama koje ne sudjeluju u američko-izraelskom ratu protiv Irana.

Prema podacima Međunarodne pomorske organizacije, stotine brodova i oko 20 tisuća pomoraca nalaze se u tjesnacu i ne mogu iz njega izaći od početka sukoba.