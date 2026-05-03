Građanima stiže 400 milijuna eura: Neki će novac dobiti po prvi put

Oni koji do 30. lipnja ne dobiju novac, niti porezno rješenje, savjetuje se javljanje u Poreznu upravu

Za otprilike 800.000 građana počinje isplata povrata poreza, koji bi im na račune trebao donijeti nešto više od 400 milijuna eura. "Vodeći se prethodnom godinom možemo očekivati da će oko 800 tisuća građana dobiti povrat poreza i u ukupnom iznosu od 400 milijuna eura. Izdavanje privremenih poreznih rješenja je već krenulo i mogu ih očekivati do kraja mjeseca svibnja", rekla je za Dnevnik.hr Ružica Krizmanić, pomoćnica ravnatelja Porezne uprave.

Mladima najviše Najviše će profitirati oko 230.000 mladih. Oni koji imaju do 25 godina, dobit će povrat poreza u stopostotnom iznosu. Onima do 30 godina na račune sjeda pola svote. Naravno, riječ je o zaposlenima, jer se povrat poreza ne odnosi na rad u studentskom servisu. Na primjeru plaće od 1100 eura, mladi do 25. godine u Splitu dobit će oko 1642 eura povrata, a u Zagrebu oko 1792 eura. Oni do 30. godine dobit će polovicu tih iznosa. "Uvijek se kaže da država vraća, ali je uvijek poslodavac taj koji je prvi uplatio. Više puta smo tražili da se poslodavci oslobode plaćanja tog poreza. Mladi ljudi bi imali prije na raspolaganju taj novac, poslodavci bi bili manje opterećeni, a ni država administrativno ne bi imala ovako veliki posao", tvrdi Đurđica Mostarčić, predsjednica Sekcije računovođa HGK.