Azijske burze ruše rekorde na krilima AI dionica

"Tržišta su prihvatila osjećaj smirenosti i stabilnosti preko noći, pri čemu se rizik od eskalacije sukoba na Bliskom istoku smatra smanjenim nakon što je američki ministar obrane Pete Hegseth naveo da je prekid vatre još uvijek na snazi unatoč tome što su SAD i Iran jučer razmijenili udarce. To je dalo vjetar u leđa raspoloženju prema riziku, podupirući oporavak cijena dionica", napisali su analitičari Westpaca u istraživačkoj bilješci.

MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica izvan Japana skočio je jutros 2,3 posto na novu rekordnu razinu , predvođen rastom cijena dionica na južnokorejskoj burzi. Istodobno, tokijski Nikkei ojačao je 0,38 posto, na 59.513 bodova. Porasli su i ostali najvažniji regionalni indeksi, a najviše južnokorejski Kospi, za 5,1 posto na rekordnih 7.000 bodova.

Prvog dana trgovanja na burzi u Seulu nakon praznika, cijena dionice Samsung Electronicsa skočila je 12 posto, dosegnuvši tržišnu vrijednost veću od 1.000 milijardu dolara, prestigavši Berkshire Hathaway i približivši se Walmartu. Takav skok uslijedio je nakon rekordne zarade Samsung Electronicsa u prvom tromjesečju, za više od osam puta na 57,2 bilijuna wona, dok su se prihodi popeli na rekordnih 133,9 bilijuna korejskih wona.

Cijena dionice Advanced Micro Devicesa skočila je 16,5 posto u produljenom trgovanju nakon što je kompanija prognozirala prihod u drugom tromjesečju iznad očekivanja Wall Streeta, potaknuta snažnom potražnjom za svojim čipovima jer tvrtke za računalstvo u oblaku ubrzavaju potrošnju na AI infrastrukturu.

Dolar oslabio uoči podatka o zaposlenosti u SAD-u

Na valutnim je tržištima, pak, vrijednost dolara prema košarici valuta blago pala. Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na šest najvažnijih svjetskih valuta, spustio se u srijedu 0,2 posto, na 98,299 bodova.

Pritom je tečaj eura prema dolaru ojačao 0,24 posto na 1,1714 dolara, dok je jen oslabio za toliko, na 157,62 jena za dolar.

Ulagači čekaju objavu podatka o broju zaposlenih u SAD-u u travnju, što se očekuje kasnije ovog tjedna, a što će im signalizirati je li najveće svjetsko gospodarstvo dovoljno otporno na geopolitičke i inflacijske pritiske pa da Fed može zadržati monetarnu politiku nepromijenjenom ili će slabljenje tržišta rada obnoviti očekivanja o popuštanju monetarne politike.