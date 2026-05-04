Azijske burze porasle na početku tjedna

No, ulagače su ohrabrili novi rekordi S&P 500 i Nasdaq indeksa na američkim burzama u petak. Najviše su jutros porasle cijene dionica proizvođača čipova, kao i drugih tehnoloških kompanija, jer je nakon snažnih poslovnih rezultata niza tehnoloških divova ponovno zavladao optimizam u vezi razvoja umjetne inteligencije.

U Kini i Japanu danas s e zbog praznika ne radi, pa je promet na azijskim burzama manji nego inače.

Pritom su cijene dionica u Indiji, Hong Kongu i Južnoj Koreji porasle između 0,9 i 4,7 posto, dok su u Australiji pale 0,4 posto.

MSCI indeks azijsko pacifičkih dionica bio je u 7,00 sati u plusu oko 2,8 posto.

Osim kvartalnih poslovnih izvješća, u fokusu ulagača je i Hormuški tjesnac, ključan prolaz za izvoz nafte s Bliskog istoka.

Predsjednik SAD-a Donald Trump najavio je u nedjelju da će SAD u ponedjeljak ujutro započeti akciju izbavljanja brodova neutralnih država koji su zapeli u Hormuškom tjesnacu.

Trump je to nazvao humanitarnom gestom, čija je jedina svrha pomoći neutralnim zemljama koje ne sudjeluju u američko-izraelskom ratu protiv Irana.

Prema podacima Međunarodne pomorske organizacije, stotine brodova i oko 20 tisuća pomoraca nalaze se u tjesnacu i ne mogu iz njega izaći od početka sukoba.

Cijene nafte blago pale

Zahvaljujući tome, cijene su nafte blago pale. Na londonskom je tržištu cijena Brent barela jutros skliznula 0,25 posto, na 107,90 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 0,48 posto, na 101,45 dolara.

Dolar oslabio

Na valutnim je tržištima, pak, vrijednost dolara prema košarici valuta blago pala.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 98,14 bodova, dok je u petak navečer iznosio 98,21 bod.

Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti skliznuo sa 157,03 na 156,90 jena.

Američka je valuta oslabila i u odnosu na europsku, pa je cijena eura dosegnula 1,1730 dolara, dok je u petak navečer iznosila 1,1720 dolara.