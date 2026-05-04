Zeleno svjetlo dioničara: Utire se put za prodaju Unicredita Commerzbanka

Dioničari talijanske banke UniCredit, vlasnice Zagrebačke banke, u ponedjeljak su dali zeleno svjetlo povećanju bančina kapitala, utirući put podnošenju službene ponude za preuzimanje njemačkog Commerzbanka.
Dioničari su odobrili povećanje kapitala za oko 6,7 milijardi eura, s rokom važenja do 31. prosinca 2027. godine, objavio je UniCredit nakon izvanredne glavne skupštine. To će UniCreditu omogućiti izdavanje do 470 milijuna novih dionica.
Taj potez omogućuje talijanskom zajmodavcu da u utorak predstavi formalnu ponudu za preuzimanje svih dionica Commerzbanka, kako je prethodno najavio izvršni direktor UniCredita Andrea Orcel.
Početno razdoblje za prihvaćanje ponude bilo bi četiri tjedana, a moglo bi se produžiti za još dva tjedna ako bi se radile prilagodbe, rekao je Orcel prošli tjedan za njemački dnevnik Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Dobrovoljno ponuda od sredine ožujka
UniCredit je preklani počeo povećavati svoj udio u Commerzbanku i od tada ga stalno povećava te trenutno posjeduje otprilike 29 posto udjela, što ga čini najvećim dioničarem. Prekoračenje udjela od 30 posto zakonski obvezuje UniCredit da uputi ponudu za preuzimanje ostalim dioničarima.
Sredinom ožujka UniCredit je najavio dobrovoljnu ponudu za zamjenu dionica za sve preostale dionice. Tada je UniCredit navodno namjeravao ponuditi 0,485 dionica za svaku dionicu Commerzbanka, što je odgovaralo cijeni od 30,80 eura za dionicu Commerzbanka ili premiji od 4,0 posto u odnosu na njezinu cijenu na zatvaranju tržišta 13. ožujka.
Ponuda procjenjuje vrijednost njemačke banke na nešto manje od 35 milijardi eura, iako se dionicama Commerzbanka nedavno trgovale p znatno višoj cijeni, od oko 35 eura. Orcel je također signalizirao otvorenost za poboljšanje ponude.
Commerzbank je odbio ponudu za preuzimanje, rekavši da trenutno ne postoji osnova za dogovoreni posao i da preuzimanje ne bi dioničarima donijelo dovoljnu vrijednost. Njemačka vlada, koja je spasila Commerzbank tijekom financijske krize 2008.-2009. i sada drži oko 12 posto dionica banke, također se protivi planovima UniCredita.