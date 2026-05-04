Zeleno svjetlo dioničara: Utire se put za prodaju Unicredita Commerzbanka

Dioničari su odobrili povećanje kapitala za oko 6,7 milijardi eura, s rokom važenja do 31. prosinca 2027. godine, objavio je UniCredit nakon izvanredne glavne skupštine. To će UniCreditu omogućiti izdavanje do 470 milijuna novih dionica.

Taj potez omogućuje talijanskom zajmodavcu da u utorak predstavi formalnu ponudu za preuzimanje svih dionica Commerzbanka, kako je prethodno najavio izvršni direktor UniCredita Andrea Orcel.

Početno razdoblje za prihvaćanje ponude bilo bi četiri tjedana, a moglo bi se produžiti za još dva tjedna ako bi se radile prilagodbe, rekao je Orcel prošli tjedan za njemački dnevnik Frankfurter Allgemeine Zeitung.