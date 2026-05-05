Kineski proizvođači automobila mijenjaju taktiku: Više nije važna samo cijena, nego i prilagodba kupcu

Kineski proizvođači automobila ubrzanim tempom nastoje projektirati automobile osmišljene izričito za inozemna tržišta, uključujući europsko, kako bi snažan skok izvoza pretvorili u trajni rast, u uvjetima oštre konkurencije i pada potražnje na domaćem tržištu, pokazuju izjave predstavnika sektora

Kineski proizvođači na strana su tržišta najprije izašli s automobilima projektiranima za kinesko tržište, uz tek manje izmjene, a sada nastoje potaknuti daljnji rast projektiranjem potpuno novih modela za strane kupce. Poticaj u tim nastojanjima daje im snažan pritisak na marže na domaćem tržištu, kao i prilike koje im se otvaraju u inozemstvu. Prevelika ponuda na domaćem kineskom tržištu već godinama uzrokuje oštar cjenovni rat, zbog čega mnogi proizvođači muku muče s ostvarivanjem prihoda. S druge strane, inozemna tržišta kineskim proizvođačima nude prostor za rast, ali i određivanje viših cijena nego na kineskom tržištu, ako uspiju potrošače uvjeriti da razumiju lokalni ukus.

Veliki proizvođači, uključujući BYD, Chery, Changan, SAIC ov brend MG te FAW-ov premium brend Hongqi, trenutačno razvijaju modele projektirane izričito za izvozna tržišta, od malih limuzina s petorim vratima za Europu, do kamioneta za Australiju i Meksiko. Na domaćem tržištu kineski proizvođači automobila natrpavaju vozila tehnologijom i prodaju ih po niskim cijenama kako bi bili konkurentni. Na zapadnim tržištima, primjerice, u Europi, često ih mogu prodati po dvostruko višoj cijeni koja je i dalje drastično niža od cijena etabliranih proizvođača. Na Auto Showu u Pekingu krajem travnja Hongqi je predstavio mali 'svjetski SUV' namijenjen prodaji u 80 zemalja. No vozilo je prije svega osmišljeno za urbane europske kupce, rekao je za Reuters Hongqijev čelnik odjela za projektiranje Giles Taylor. 'To je razlog zbog kojeg taj automobil postoji', kazao je Taylor. BYD-ova limuzina s petorim vratima Dolphin G izričito je projektirana za Europu i na tržište će biti plasirana u lipnju. Taj je model ključan za kompaniju, rekla je zamjenica izvršnog direktora BYD-a Stella Li, jer limuzine s petorim vratima čine preko 40 posto novih automobila kupljenih u nekim dijelovima južne Europe, dok taj segment u Kini gotovo i ne postoji. 'Ako nemamo pravi automobil u tom sektoru, gubimo', kazala je Li za Reuters.

Taktika opstanka Za mnoge kineske proizvođače automobila izvoz je pitanje života ili smrti, budući da analitičari predviđaju da će konsolidacija značiti gašenje mnogih kompanija u sektoru s preko 100 proizvođača. Očekuje se da će prodaja vozila u Kini stagnirati ili čak pasti. Kina je na krilima tog viška kapaciteta 2024. godine postala najveći svjetski izvoznik vozila, pretekavši Japan. Kineski proizvođači novim nastojanjima u projektiranju automobila izričito namijenjenih izvoznim tržištima slijede model Toyote, koja je 90-ih u Europi i za europske kupce projektirala model Yaris, limuzinu s petorim vratima koja je kompaniji pomogla ostvariti uporište na Starom kontinentu, smatra analitičar kompanije Gartner Pedro Pacheco. Modeli automobila koji su relevantni u cijelom svijetu 'sveti su gral za proizvođače automobila' rekao je stručnjak za automobilsku industriju konzultantske kompanije AlixPartners, Dan Hearsch, objasnivši da veliki razmjer proizvodnje podiže marže. U prvom ovogodišnjem tromjesečju kineski proizvođači udvostručili su svoj tržišni udio u Velikoj Britaniji, dosegnuvši 14,2 posto, napominje Reuters. Na cijelom europskom tržištu udio im je poskočio s 3,5 posto u 2024. godini na 6,0 posto u 2025. godini, pokazali su podaci savjetodavne kompanije Inovev.

Projektiranje za Europljane Snažan skok izvoza kineskih automobila mogao bi posustati bude li se i dalje oslanjao na vozila osmišljena prema kineskom ukusu. 'U Kini se prilično eksperimentalno odnose prema izražavanju bojom i materijalom', objasnio je za Reuters Alfonso Albaisa, čelnik Nissanovog odjela za globalno projektiranje. Tako na kineskom tržištu Nissanovo električno vozilo N7 odlikuju opcije koje ne bi bile popularne nigdje drugdje u svijetu, poput, primjerice, ružičasto-ljubičastog interijera. Prosječni kineski kupac automobila znatno je mlađi od kupaca u Europi ili SAD-u, što utječe na odluke pri projektiranju i na neobavezne značajke vozila, rekao je glavni tajnik Međunarodne organizacije proizvođača motornih vozila (OICA) Francois Roudier. Mlađim kineskim potrošačima 'karaoke u automobilu iznimno su važne', rekao je Roudier. 'No mome ocu, koji ima 95 godina, nisu', dodao je. Analitičar smatraju da će uspjeh kineskih kompanija sve više ovisiti o usklađivanju proizvoda s regionalnim ukusima, budući da europski potrošači odgovaraju na kinesku konkurenciju. 'Konkurencija samo na temelju cijene pobjeđuje u prvoj rundi', rekao je Phil Dunne, izvršni direktor savjetodavne kompanije Grant Thornton Stax, dodavši da su europske kompanije ipak odgovorile na cjenovni udarac. Prema njegovim riječima, 'Kinezi se moraju popeti na iduću razinu' time što će projektirati automobile u Europi za Europljane. Kad je riječ o europskom tržištu, prilagodba lokalnim ukusima uključuje i prelazak na manje modele. Najveći kineski izvoznik vozila Chery u velikoj je mjeri usmjeren na SUV-ove, koji su činili oko 2,3 milijuna vozila od ukupno 2,8 milijuna koje je kompanija plasirala na inozemna tržišta 2025. godine. No kompanija trenutačno razvija novu limuzinu s petorim vratima, Lepas 2, osmišljenu za europsko tržište, rekao je za Reuters Ivan Dulanovic, čelnik odjela za projektiranje u Lepasu, Cheryjevom novom međunarodnom brendu. 'Prepoznali smo potrebu na tržištu', kazao je Dulanovic, i kompanija nastoji osmisliti proizvod koji će na tu potrebu odgovoriti. I SAIC ova podružnica MG također planira limuzinu s petorim vratima, MG2, namijenjenu Europi gdje potrošači 'ne vole ogromne automobile', rekao je čelnik odjela za projektiranje kompanije, Jozef Kaban. Više modela projektiranih za Europu na tržište namjerava plasirati i BYD. Uprava je investitore obavijestila da cilja na povećanje udjela izvoza u ukupnoj prodaji na 50 posto do 2030. godine.