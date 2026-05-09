Ako izgubite karticu na autocesti, cestarina može biti puno skuplja - evo što napraviti

Gubitak naplatne kartice na autocesti nije čest, ali se događa. Dovoljno je da je vozač odloži na središnju konzolu, da sklizne pod sjedalo ili da je jednostavno ne može pronaći u trenutku dolaska na izlaznu naplatnu postaju. U takvoj situaciji problem nije samo neugoda pred rampom, nego i način obračuna cestarine.

Iz Hrvatskih autocesta objašnjavaju da se u takvim okolnostima cestarina naplaćuje prema njihovim Općim uvjetima. Ako vozač ne može priložiti karticu, HAC ima pravo naplatiti ugovornu kaznu u visini dvostrukog iznosa cestarine od mjesta izlaska s autoceste do najudaljenije ulazne točke zatvorenog sustava naplate za odgovarajuću skupinu vozila.

Drugim riječima, ako ne možete dokazati gdje ste ušli na autocestu, sustav vas tretira kao da ste vozili najdužu moguću dionicu do mjesta izlaska, i to uz dodatno uvećanje.

Karticu je moguće naknadno dostaviti

Dobra vijest je da se stvar može ispraviti ako se kartica naknadno pronađe. HAC navodi da korisnik može uložiti prigovor, a u naknadnom postupku od njega se traži da dostavi magnetnu karticu preuzetu na ulaznoj naplatnoj postaji.

Ako korisnik naknadno dostavi karticu, prigovor se uvažava i naplaćuje se samo stvarno korištena dionica autoceste. To znači da izgubljena kartica ne mora automatski završiti kao trajno veći trošak, ali vozač mora moći dokazati gdje je ušao na autocestu.

Poseban oprez za korisnike ENC-a

HAC upozorava i na vozače koji kroz naplatne postaje prođu bez plaćanja, bilo namjerno ili nenamjerno. Takve prolaske bilježe nadzorni sustavi, pa naplata dolazi naknadno.

Kod ENC-a je zato važno držati dovoljan razmak od vozila ispred sebe i pričekati jasnu zvučnu i vizualnu potvrdu da je cestarina naplaćena. Ako vozač krene prerano ili se previše približi drugom automobilu, lako može nastati problem koji će se kasnije morati rješavati kroz prigovore i administraciju.

Najjednostavniji savjet ostaje i najbolji: karticu odmah nakon ulaska stavite na sigurno i vidljivo mjesto, ali ne ondje gdje može skliznuti između sjedala ili ispod konzole. Nekoliko sekundi pažnje može spriječiti znatno skuplji izlazak s autoceste.