Zašto Kinezi ne kupuju rabljene automobile? Brojke su iznenađujuće

Kako prenosi HAK revija , dok u SAD-u čak 61 posto ispitanika navodi da bi njihov sljedeći automobil mogao biti rabljeni, u Europi isto kaže 52 posto kupaca. Takva potražnja osobito ide na ruku proizvođačima poput Volkswagena, koji snažnu poziciju grade i na tržištu rabljenih vozila.

S druge strane, u Kini samo jedan posto ispitanika planira kupiti rabljeni automobil. Nizak interes bilježi se i u Indiji, gdje taj udio iznosi četiri posto, u jugoistočnoj Aziji sedam posto, a u Saudijskoj Arabiji deset posto.

Zašto kupci u Aziji izbjegavaju rabljena vozila?

Stručnjaci smatraju da razlog nije samo u tome što kupci ondje više cijene novo vozilo ili ga si mogu lakše priuštiti. U mnogim državama tržište rabljenih automobila još je nedovoljno razvijeno, a ponuda kvalitetnih vozila nije dovoljno široka.

Posebno je zanimljiva situacija u Kini, gdje su novi automobili zbog snažnog cjenovnog rata postali iznimno dostupni. Istodobno se automobilska tehnologija razvija velikom brzinom, pa vozila stara tri ili četiri godine kupcima vrlo brzo mogu djelovati zastarjelo.

Ni Japan ne odstupa bitno od tog obrasca. Ondje rabljeni automobil planira kupiti tek oko 20 posto kupaca. Čini se da važnu ulogu ima i kulturni faktor: U dijelu azijskih zemalja kupnja automobila koji je već bio u vlasništvu druge osobe jednostavno nije osobito poželjna.