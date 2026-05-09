Ako se ovaj znak upali, odmah stanite i izađite iz auta

No s dolaskom električnih automobila stigla je i nova vrsta upozorenja. Jedno od najvažnijih je kontrolka koja označava kvar električnog pogonskog sustava - simbol automobila s uskličnikom.

Na prvi pogled može djelovati bezazleno, ali boja u kojoj se pojavi na instrumentnoj ploči čini ogromnu razliku. Ako svijetli narančasto, situacija je ozbiljna. Ako zasvijetli crveno, više nema odgađanja.

Narančasta znači: Odmah prema servisu

Kada se simbol automobila s uskličnikom upali u narančastoj boji, električni automobil upozorava da nešto nije u redu s pogonskim sustavom. U tom slučaju vozač najčešće može oprezno nastaviti vožnju, ali bi se trebao što prije uputiti u servis.

Posebno treba paziti ako se narančasta kontrolka pojavi zajedno s kontrolkom ABS-a. Tada automobil može upozoravati na problem s rekuperacijom energije, odnosno sustavom koji pri usporavanju vraća energiju u bateriju.

U praksi to znači da se automobil može početi ponašati drugačije nego inače. Učinak usporavanja pri puštanju papučice gasa može oslabjeti ili potpuno nestati, pa vozač mora računati na drukčiji osjećaj kočenja.