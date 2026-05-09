Ako se ovaj znak upali, odmah stanite i izađite iz auta

Generacije vozača navikle su na poznatu narančastu kontrolku motora, popularni 'check engine', koja je u automobilima s motorima s unutarnjim izgaranjem godinama bila znak da nešto nije u redu.
No s dolaskom električnih automobila stigla je i nova vrsta upozorenja. Jedno od najvažnijih je kontrolka koja označava kvar električnog pogonskog sustava - simbol automobila s uskličnikom.
Na prvi pogled može djelovati bezazleno, ali boja u kojoj se pojavi na instrumentnoj ploči čini ogromnu razliku. Ako svijetli narančasto, situacija je ozbiljna. Ako zasvijetli crveno, više nema odgađanja.
Narančasta znači: Odmah prema servisu
Kada se simbol automobila s uskličnikom upali u narančastoj boji, električni automobil upozorava da nešto nije u redu s pogonskim sustavom. U tom slučaju vozač najčešće može oprezno nastaviti vožnju, ali bi se trebao što prije uputiti u servis.
Posebno treba paziti ako se narančasta kontrolka pojavi zajedno s kontrolkom ABS-a. Tada automobil može upozoravati na problem s rekuperacijom energije, odnosno sustavom koji pri usporavanju vraća energiju u bateriju.
U praksi to znači da se automobil može početi ponašati drugačije nego inače. Učinak usporavanja pri puštanju papučice gasa može oslabjeti ili potpuno nestati, pa vozač mora računati na drukčiji osjećaj kočenja.
Crvena kontrolka je znak za trenutno zaustavljanje
Ako se isti simbol upali crveno, situacija postaje puno ozbiljnija. Tada više nema razmišljanja o tome možete li se 'dokotrljati' do kuće ili do najbližeg servisa.
Crvena kontrolka električnog pogonskog sustava može upozoravati na kritično pregrijavanje baterije ili elektromotora, a u najopasnijem scenariju i na rizik od požara. Ako se uz crveno upozorenje pojavi i uskličnik, automobil zapravo poručuje da treba odmah stati.
U nekim slučajevima električni automobil može dodatno aktivirati zvučno upozorenje, pa čak i trubu, kako bi upozorio vozača i okolinu na moguću opasnost.
Tada je postupak jasan: Treba se što prije sigurno zaustaviti, uključiti sva četiri pokazivača smjera, isključiti vozilo, izvesti sve putnike van i udaljiti se od automobila. Nakon toga treba nazvati hitne službe na 112.
Kod mogućeg požara baterije obični aparat za gašenje najčešće nije dovoljan, pa je važno ne pokušavati rješavati problem samostalno. Poznavanje ove kontrolke zato nije samo pitanje tehničke informiranosti, nego i osnovno sigurnosno pravilo za svakog vozača električnog automobila.