Automobili u Hrvatskoj dobivaju novi sustav: Vozači ga preziru

Prva važna novost odnosi se na posebno napredno svjetlo kočenja. Riječ je o takozvanom 'Signalu za nužno zaustavljanje', sustavu koji se automatski uključuje pri naglom kočenju na brzinama većim od 50 km/h.

Njegova je zadaća jednostavna - vozačima iza vozila jasno i na vrijeme signalizirati da se automobil ispred njih naglo usporava. Time bi se trebao smanjiti broj naleta straga, koji su među najčešćim prometnim nesrećama.

Kamera će pratiti gleda li vozač cestu

Druga velika promjena odnosi se na sustav Advanced Driver Distraction Warning, poznatiji pod kraticom ADDW. Taj sustav uz pomoć kamera i senzora prati položaj glave i lice vozača te procjenjuje je li njegova pažnja usmjerena prema cesti.

Ako sustav zaključi da vozač predugo ne gleda prema naprijed, aktivirat će se zvučno i vizualno upozorenje. Cilj je spriječiti situacije u kojima vozači zbog mobitela, umora ili drugih distrakcija prekasno reagiraju na opasnost.

No ADDW bi mogao izazvati i nezadovoljstvo dijela vozača. Sustav mora biti uključen pri svakom pokretanju automobila. Iako ga je moguće isključiti, to će se morati raditi svaki put nakon paljenja vozila.

Dodatni problem je to što isključivanje često nije izvedeno jednim fizičkim gumbom, nego kroz izbornike na središnjem ekranu. Drugim riječima, vozač će za deaktivaciju sustava u nekim automobilima morati proći kroz nekoliko dodira po zaslonu.

Nova pravila tako donose više sigurnosti, ali i novu svakodnevnu rutinu za one koji ne žele da ih automobil upozorava svaki put kada procijeni da im pogled nije ondje gdje bi trebao biti.