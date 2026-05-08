Kineski div sprema električni SUV koji bi mogao ozbiljno zabrinuti Europu

Kineski BYD nastavlja snažnu ofenzivu u svijetu električnih automobila. Na velikom sajmu u Pekingu predstavljen je BYD Sealion 08, novi električni SUV koji bi se na kineskom tržištu trebao pojaviti još tijekom ove godine, ali ambicije kineskog diva očito ne završavaju samo na domaćem terenu.

Sealion 08 zamišljen je kao vodeći model BYD-ove Ocean serije, a već na papiru donosi brojke koje ga stavljaju u vrlo ozbiljno društvo. Riječ je o velikom SUV-u s kombiniranom snagom od 480 kW, odnosno 643 KS, pogonom na sve kotače i najavljenim dosegom do 900 kilometara.

Veliki SUV s do sedam sjedala

BYD Sealion 08 koristi dizajnerski jezik Marine Aesthetics, s izduženim svjetlima i glatkim linijama karoserije. Dimenzije jasno pokazuju da je riječ o velikom automobilu: Dug je 5115 mm, širok 1999 mm i visok 1800 mm, uz međuosovinski razmak od 3030 mm.

Kupcima će se nuditi dvije izvedbe unutrašnjosti, s pet ili sedam sjedala. Time BYD očito cilja na kupce koji žele električni SUV s puno prostora, ali i s dozom luksuza i tehnologije.

Punjenje od 10 do 97 posto za devet minuta

Sealion 08 donosi i najnoviju BYD-ovu tehnologiju, prethodno predstavljenu na crossoveru Great Tang. Oprema uključuje zračni ovjes i upravljanje stražnjim kotačima, što bi ovako velikom SUV-u trebalo pomoći u udobnosti i upravljivosti.

Posebno se ističe tehnologija brzog punjenja zahvaljujući drugoj generaciji Blade baterije. Prema dostupnim informacijama, baterija se može napuniti od 10 do 97 posto za samo devet minuta.

Za pogon su zadužena dva elektromotora, a ukupna snaga iznosi 480 kW, odnosno 643 KS. Ubrzanje od 0 do 100 km/h traje pet sekundi, što je vrlo uvjerljiva brojka za veliki električni SUV.

Kineski mediji očekuju da će Sealion 08 koristiti istu bateriju kao Great Tang, odnosno LFP paket kapaciteta 130,5 kWh. Spominje se i cijena do 40 tisuća eura, što bi, pokaže li se točnim, moglo biti jedno od najjačih oružja ovog modela na globalnom tržištu.

BYD je posljednjih godina izrastao u jednog od najvažnijih proizvođača električnih automobila na svijetu, a Sealion 08 pokazuje da kineska marka više ne želi konkurirati samo cijenom. S ovakvim dosegom, snagom, opremom i najavljenom cijenom, ovaj SUV mogao bi ozbiljno pritisnuti i mnogo skuplje europske rivale.