Sjećate se Mercedesa 200D? Pogledajte kako pri 180 km/h prelazi milijunti kilometar

Dok moderni automobili sve češće završavaju na skupim popravcima već nakon nekoliko godina, jedan stari Mercedes ponovno je dokazao zašto su nekadašnji dizelaši stekli gotovo kultni status. Njegov vlasnik upravo je prešao milijun kilometara – i to pri punoj brzini.
Mercedesovi dizelaši iz osamdesetih i devedesetih već desetljećima imaju reputaciju automobila koji, uz redovno održavanje, mogu voziti praktički beskonačno, ali jedan primjerak ponovno je podsjetio zašto ih mnogi smatraju neuništivima.
Riječ je o Mercedesu 200 D iz legendarne serije W124, čiji je vlasnik upravo prešao milijun kilometara. Posebno impresivno zvuči činjenica da je brojka okrenuta dok je automobil vozio oko 180 km/h na njemačkoj autocesti.
Automobil pokreće legendarni 2,0-litreni atmosferski dizelski motor OM601 sa svega 75 KS. Po današnjim standardima to zvuči gotovo smiješno malo, ali upravo je jednostavnost tog motora jedan od razloga njegove dugovječnosti.
Napravljen da traje
Mercedes W124 već godinama slovi kao jedan od najizdržljivijih automobila koje je marka ikad proizvela. U vrijeme kada je nastao fokus nije bio na maksimalnoj digitalizaciji ili smanjenju troškova proizvodnje, nego na trajnosti i robusnosti.
Vlasnik ovog konkretnog primjerka automobil je kupio još 1992. godine, a tijekom više od tri desetljeća koristio ga je praktički svakodnevno. Prema dostupnim podacima, automobil je u prosjeku trošio oko šest litara dizela na 100 kilometara, što je i danas respektabilan rezultat za veliku limuzinu.
Naravno, milijun kilometara nije prošao bez ulaganja. Tijekom godina automobil je redovito održavan, a vlasnik je detaljno vodio evidenciju svih troškova i servisa. No ključni dijelovi poput osnovne konstrukcije i motora pokazali su iznimnu izdržljivost.
Današnji automobili rijetko dolaze do ovih brojki
Upravo zato ovakve priče danas izazivaju toliku pažnju. Moderni automobili sve su kompleksniji, s velikim brojem elektroničkih sustava, turbomotora i hibridnih komponenti, zbog čega je dugoročna trajnost često pod većim upitnikom nego nekad.
Stari Mercedesovi dizelaši poput ovog 200 D zato su među ljubiteljima automobila stekli gotovo mitski status. Jednostavni motori, robusna mehanika i relativno laka popravljivost omogućili su im da desetljećima ostanu na cestama.
I nije riječ o izoliranom slučaju. Mercedesovi modeli W123 i W124 već su godinama poznati po ekstremnim kilometražama, posebno u taksi službama diljem Europe i Afrike.
Više od običnog automobila
Danas je teško pronaći automobil koji kod vozača izaziva ovakvu razinu povjerenja. Upravo zato milijun kilometara u starom Mercedesu nije samo zanimljiva brojka, nego i podsjetnik na vrijeme kada su automobili bili konstruirani s idejom da traju desetljećima.
A ovaj 200 D očito još nema namjeru stati.