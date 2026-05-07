Sjećate se Mercedesa 200D? Pogledajte kako pri 180 km/h prelazi milijunti kilometar

Mercedesovi dizelaši iz osamdesetih i devedesetih već desetljećima imaju reputaciju automobila koji, uz redovno održavanje, mogu voziti praktički beskonačno, ali jedan primjerak ponovno je podsjetio zašto ih mnogi smatraju neuništivima.

Riječ je o Mercedesu 200 D iz legendarne serije W124, čiji je vlasnik upravo prešao milijun kilometara. Posebno impresivno zvuči činjenica da je brojka okrenuta dok je automobil vozio oko 180 km/h na njemačkoj autocesti.

Automobil pokreće legendarni 2,0-litreni atmosferski dizelski motor OM601 sa svega 75 KS. Po današnjim standardima to zvuči gotovo smiješno malo, ali upravo je jednostavnost tog motora jedan od razloga njegove dugovječnosti.

Napravljen da traje

Mercedes W124 već godinama slovi kao jedan od najizdržljivijih automobila koje je marka ikad proizvela. U vrijeme kada je nastao fokus nije bio na maksimalnoj digitalizaciji ili smanjenju troškova proizvodnje, nego na trajnosti i robusnosti.

Vlasnik ovog konkretnog primjerka automobil je kupio još 1992. godine, a tijekom više od tri desetljeća koristio ga je praktički svakodnevno. Prema dostupnim podacima, automobil je u prosjeku trošio oko šest litara dizela na 100 kilometara, što je i danas respektabilan rezultat za veliku limuzinu.