Znanstvenici otkrili iznenađujuću vezu između mačaka i ljudi oboljelih od raka

U velikom međunarodnom istraživanju prvi put detaljno su genetički profilirani tumori kod mačaka, a rezultati su otkrili iznenađujuće sličnosti sa slučajevima raka kod ljudi, objavio je Science Daily.

U studiji su analizirani uzorci tumora gotovo 500 mačaka iz pet zemalja, a pokazalo se da mnoge mutacije koje potiču razvoj raka kod mačaka gotovo preslikavaju one kod ljudi. Posebno se to odnosi na rak mliječne žlijezde kod mačaka jer ima brojne zajedničke karakteristike s rakom dojke.

Znanstvenici smatraju da takve podudarnosti nisu slučajne. Mačke i ljudi dijele isti životni prostor i izloženi su sličnim okolišnim utjecajima, zbog čega kućni ljubimci mogu poslužiti kao vrijedan model za istraživanje raka i razvoj novih terapija.