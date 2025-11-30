Drevni DNK riješio povijesnu zagonetku: Mačke nisu naše, nego smo mi njihovi

Podrijetlo kućnih mačaka i neumornih zvijezda interneta godinama je bilo obavijeno velom nejasnoća. Arheolozi su dugo vjerovali da je zajednički život mačaka i ljudi započeo prije oko 9500 godina u Levantu, u trenutku kad su se razvile prve neolitičke zajednice. No nova genetska istraživanja dramatično mijenjaju taj narativ, objavio je CNN.

Prema dosadašnjoj teoriji, ljudi su počeli uzgajati žitarice, zalihe su privlačile glodavce, a oni su pak dovodili divlje mačke. Kako su se pokazale kao odlični hvatači miševa, ljudi su ih tolerirali u svojim naseljima, što je vremenom dovelo do pripitomljavanja. Najstariji tragovi takvog odnosa pronađeni su na Cipru.

No najnovije analize drevnog DNK pružaju sasvim drugačiju sliku i otkrivaju da prve mačke uz ljude uopće nisu bile preci današnjih kućnih mačaka.

„Počeli smo ispitivati kosti koje se pripisuju domaćim mačkama, a stare su 10.000 godina, i otkrili smo koje zapravo imaju iste genome kao i moderna populacija mačaka koja sada dominira“, objašnjava Greger Larson, profesor arheologije na Sveučilištu u Oxfordu. „To onda potpuno potkopava tu priču“, dodaje.

Današnje mačke potječu iz Sjeverne Afrike, a ne iz Levanta

Studija objavljena u prestižnom časopisu Science otkriva da je današnja domaća mačka, Felis catus, zapravo potekla iz Sjeverne Afrike. Ondje je živjela afrička divlja mačka Felis lybica lybica, čiji su potomci stvorili genski temelj svih današnjih kućnih mačaka.

Iz toga se fonda domaća mačka kasnije proširila Europom, a znanstvenici to povezuju s rastom Rimskog Carstva.

Druga studija, objavljena u Cell Genomics, pokazuje da su domaće mačke do 730. godine već stigle i do Kine, uglavnom zahvaljujući trgovačkim karavanama koje su prolazile Putem svile. DNK iz 22 mačje kosti jasno ukazuje na njihov kasni dolazak.

A prije njih u Kini je dominirala potpuno druga mačka.