‘Ovo (upozorenje) učinjeno je jer smo shvatili da kolektivni Zapad, ta kolektivna zapadna manjina , čini sve kako bi ponovno izbjegla vidjeti mizantropsku logiku i ne čuti apsolutno ekstremističke, terorističke prijetnje Zelenskog, kako bi mu ponovno pružila političku podršku, stavila ga na naslovnice u informativnom smislu i, naravno, opskrbila ga oružjem , novcem i tako dalje. Upravo zato da bi se probudili i shvatili ozbiljnost situacije, poduzet je niz odgovarajućih mjera koje su zatim dobile takvu informativnu podršku: jasnu, razumljivu i, naglašavam ponovno, pravovremenu’, rekla je Zaharova, a prenosi ruski TASS u trenutku znatno skromnije vojne parade u Moskvi.

Istaknula je da je rusko Ministarstvo obrane proglasilo je primirje za 8. i 9. svibnja u čast obilježavanja 81. godišnjice pobjede Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom u Velikom domovinskom ratu 1941.–1945. Ministarstvo je navelo da Rusija očekuje da će ukrajinska strana učiniti isto . Međutim, ako kijevski režim pokuša napasti Moskvu 9. svibnja kako bi poremetio proslave, ruske snage će pokrenuti masivan uzvratni udar na središnji Kijev, prenosi isti izvor.

To je, tvrdi Zaharova, jasno upozorenje o uzvratnim koracima koji će biti poduzeti ako se monstruozne prijetnje Zelenskog, koje je iznio u Jerevanu, provedu u praksi’, rekla je.

Kako podsjeća TASS, Zaharova je ranije izjavila da Rusija prijetnju Zelenskog o izvođenju napada dronovima na Moskvu tijekom nadolazećih proslava Dana pobjede smatra namjerom kijevskog režima da počini teroristički čin.