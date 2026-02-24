Zagreb pokreće ustavnu tužbu protiv Vlade: Problematičan im je doček rukometaša s Thompsonom

Zagrebačka Gradska skupština, odnosno vladajuća većina Možemo! i SDP, uz oštro protivljenje oporbe u utorak je na sjednici dala suglasnost gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću za podnošenje ustavne tužbe protiv Vlade zbog dočeka rukometaša 2. veljače na Trgu bana Josipa Jelačića

"Za" su glasovala 24 zastupnika, a 16 je bilo protiv. Grad Zagreb odbio je dati dozvolu za doček rukometaša zbog najavljenog nastupa pjevača Marka Perkovića Thompsona, nakon čega je organizaciju preuzela Vlada, a Tomašević je ustvrdio da to nije smjela učiniti bez dozvole Grada. Stoga je zatražio suglasnost Gradske skupštine da Ustavnom sudu RH podnese ustavnu tužbu radi zaštite ustavnog prava na lokalnu samoupravu. U obrazloženju se navodi da se "zahtijeva zaštita ustavnog prava Grada Zagreba na lokalnu samoupravu", a temelji se na tvrdnji da je postupanjem Vlade "došlo do faktičnog zadiranja u samoupravni djelokrug jedinice lokalne samouprave". Na početku sjednice, kod utvrđivanja dnevnog reda, Klub gradskih zastupnika HDZ-DP-HSU i Klub gradskih zastupnika Marija Selak Raspudić - Nezavisna lista zatražili su da se ta točka makne s dnevnog reda, ali to kod glasovanja nije podržano.

Herman: Tomašević je ponižen HDZ-ov potpredsjednik Gradske skupštine Mislav Herman ocijenio je da je to "takozvana ustavna tužba Tomislava Tomaševića protiv Andreja Plenkovića". "Tomašević se skriva iza ustavnoga načela koji kao brani pravo na lokalnu samoupravu, a zapravo je ljut jer se drznuo zabraniti događaj od nacionalnog interesa u glavnome gradu Hrvatske i kao odgovor bio nasamaren od strane predsjednika hrvatske Vlade koji se usudio dati građanima ono što su oni htjeli - a htjeli su u domoljubnom okruženju s pjevačem kojeg su svi priželjkivali dočekati naše brončane rukometaše", istaknuo je Herman. Smatra da je ustavna tužba "pucanj u prazno" te je ustvrdio da je Tomaševiću povrijeđen ego. "Ponižen je od strane predsjednika Vlade koji je rekao - nećeš se dirati u događaj od nacionalnoga karaktera. Samo zbog toga on podiže ustavnu tužbu koja je osuđena na propast, zato što se u proteklih nekoliko dana javio veliki broj ustavno-pravnih stručnjaka koji su mu rekli da je procedura kriva", istaknuo je.

'Sustavno maltretiranje građana' Predsjednik Kluba zastupnika Jedino Hrvatska! Tomislav Jonjić rekao je da znaju da će ustavna tužba biti odbijena zbog toga što je Ustavni sud požurio odlučiti o sličnome pothvatu predsjednika Gradske skupštine Mateja Mišića i na taj način podučio i gradonačelnika i skupštinsku većinu da kreću putem koji je osuđen na neuspjeh. "Međutim, ovdje se naravno ne radi o očekivanju da će u tome pravnom putu biti postignuti nekakvi rezultati nego se radi o političkoj manifestaciji, nastojanju takozvane ljevice da pridobije simpatije svojih birača, a to su nažalost birači kojima smeta svaki hrvatski uspjeh, kojima u konačnici smeta hrvatska država i koji bi tu hrvatsku državu rastočili kako bismo ponovno imali nešto nalik Jugoslaviji, zvalo se ono Jugoslavijom ili se ne zvalo", poručio je. Potpredsjednica Gradske skupštine Marija Selak Raspudić smatra da je to "sustavno maltretiranje građana temom ustaša i partizana i 'spamanje' Ustavnog suda nedorečenim tužbama, za koje ne postoje argumenti jer gradonačelnik nema uporište niti u jednom pravnom aktu donesenom od Gradske skupštine ili drugog gradskog tijela za svoju samovolju po pitanju dočeka rukometaša i njegove zabrane".

Zagreb: Doček rukometaša Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL







+23 Zagreb: Doček rukometaša Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL

Kaže da u njihovom Klubu smatraju da je prije svega riječ o jednom prebacivanju "političke vruće loptice Ustavnom sudu zato što se gradonačelnik ne može nositi sa činjenicom da se na dočeku rukometaša nisu pjevali Jure i Boban". "Ovo je apsurdna situacija i čisto političko nadmudrivanje", poručila je nezavisna zastupnica Dina Dogan. Kaže da u trenutku kada predsjednik Vlade Andrej Plenković šalje novac Gradu i kada Tomašević "trči kod Plenkovića po lovu za projekte, za nove tramvaje koji trebaju doći - nije problem. Ali kada onda već je treći koncert Thompsona u Zagrebu, onda je kao problem". HNS-ova zastupnica Ivka Odvorčić kaže da nije jasno kako oni nisu shvatili da zapravo rade izuzetno dobar PR Thompsonu.