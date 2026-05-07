Opet će se zatvoriti podvožnjak kraj Vjesnika: 'Ne znamo koji vikend ali...'

"Jednostavno, taj jedan vikend ćemo morati zamoliti javnost da u subotu i nedjelju pronađu nekakvo drugo rješenje, ali moguće je da će to već biti doba kada je i Zagreb prazan", izjavio je novinarima pročelnik Pavuna nakon otvaranja radova na trećoj etapi produžene Ulice Rudolfa Kolaka.

Dodao je da izvođač još nije odredio točan termin zatvaranja podvožnjaka, no da Grad inzistira da to bude tijekom vikenda kada je promet manji, a razmatra se i da bude možda nakon završetka školske godine.

Pavuna je rekao da se na Vjesnikovu neboderu radovi odvijaju kontinuirano te da su gradske službe i ranije znale da će nakon ponovnog otvaranja podvožnjaka za promet biti potreban još jedan kraći prekid prometa.