Veliko otkriće: Arheolozi u Vinkovcima pronašli rijetke rimske grobove

U sklopu istražnih arheoloških radova na prostoru buduće nove vinkovačke Gradske tržnice, arheolozi su rano proljetos pronašli 44 rimska groba, a u utorak i prvi neotvoreni grob s ostacima muške osobe i nešto popratnih priloga

Ravnatelj vinkovačkog Gradskog muzeja Hrvoje Vulić navodi da su zatvoreni neopljačkani zidani grobovi prava rijetkost, pa su tako vinkovački arheolozi pronašli, od više od 200 dosad istraženih zidanih grobova, s danas otkrivenim tek dva neopljačkana groba.

"Konstrukcija groba je od opeke, ali, nažalost, pokojnik koji je unutra postavljen je s vrlo malom količinom priloga. Dokumentirali smo jedan komad željeza uz desno stopalo i na desnom ramenu jedan ulomak bronce. Riječ je o muškarcu, preliminarno bismo rekli starosti između 40 i 45 godina. Čini se da je kostur u relativno dobrom stanju što je izvrsno jer će nam kroz analize pružiti niz podataka”, kazao je Vulić.

Rekao je i kako je područje gradske tržnice u Vinkovcima prostire na lokaciji sjeverne nekropole rimskih Cibalaea. "U drugim do sada istraženim grobocima pronašli smo zanimljive nalaze poput staklenih lakrimarija, fibula i drugih, rekao bih, uobičajenih rimskodobnih predmeta", naveo je. U vrijeme Rimskog Carstva, na području današnjih Vinkovaca nalazilo se rimsko naselje Colonia Aurelia Cibalae, važan vojni i trgovački centar na križanju puteva između istoka i zapada.