ZNA SE I DOB

Veliko otkriće: Arheolozi u Vinkovcima pronašli rijetke rimske grobove

I.H./Hina

06.05.2026 u 01:03

Arheolozi pronašli prvi neotvoreni grob
Arheolozi pronašli prvi neotvoreni grob Izvor: Pixsell / Autor: Davor Javorovic/PIXSELL
Bionic
Reading

U sklopu istražnih arheoloških radova na prostoru buduće nove vinkovačke Gradske tržnice, arheolozi su rano proljetos pronašli 44 rimska groba, a u utorak i prvi neotvoreni grob s ostacima muške osobe i nešto popratnih priloga

Ravnatelj vinkovačkog Gradskog muzeja Hrvoje Vulić navodi da su zatvoreni neopljačkani zidani grobovi prava rijetkost, pa su tako vinkovački arheolozi pronašli, od više od 200 dosad istraženih zidanih grobova, s danas otkrivenim tek dva neopljačkana groba.

vezane vijesti

"Konstrukcija groba je od opeke, ali, nažalost, pokojnik koji je unutra postavljen je s vrlo malom količinom priloga. Dokumentirali smo jedan komad željeza uz desno stopalo i na desnom ramenu jedan ulomak bronce. Riječ je o muškarcu, preliminarno bismo rekli starosti između 40 i 45 godina. Čini se da je kostur u relativno dobrom stanju što je izvrsno jer će nam kroz analize pružiti niz podataka”, kazao je Vulić.

Arheolozi pronašli prvi neotvoreni grob
Arheolozi pronašli prvi neotvoreni grob Izvor: Pixsell / Autor: Davor Javorovic/PIXSELL

Rekao je i kako je područje gradske tržnice u Vinkovcima prostire na lokaciji sjeverne nekropole rimskih Cibalaea.

"U drugim do sada istraženim grobocima pronašli smo zanimljive nalaze poput staklenih lakrimarija, fibula i drugih, rekao bih, uobičajenih rimskodobnih predmeta", naveo je. U vrijeme Rimskog Carstva, na području današnjih Vinkovaca nalazilo se rimsko naselje Colonia Aurelia Cibalae, važan vojni i trgovački centar na križanju puteva između istoka i zapada.

Arheolozi pronašli prvi neotvoreni grob
Arheolozi pronašli prvi neotvoreni grob Izvor: Pixsell / Autor: Davor Javorovic/PIXSELL

Cibalae imaju veliko značenje za rimsku povijest, jer se u njihovoj blizini 314. godine vodila bitka za prevlast i moć između careva Konstantina Velikog i Licinija.

Značaj Cibalaea potvrđuje i podatak da su u njima rođena dva rimska cara, braća i suvladari, Valentinijan I. (321.-375.) i Valens (328.-378.). To su ujedno i jedini rimski carevi rođeni na tlu Hrvatske.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
MALO OBLAKA, MALO SUNCA

MALO OBLAKA, MALO SUNCA

Iz kratkih rukava pod kišobrane: Evo kakvo nas vrijeme čeka do kraja tjedna
oglasio se

oglasio se

Plenković najavio podršku Mirti Matić, poslao žestoku poruku oporbi: 'Teret 100 posto na njima'
ALARMANTNA ANALIZA

ALARMANTNA ANALIZA

Skandal s norveškim lososima: 'Onečišćenje veliko kao kanalizacija cijele Australije'

najpopularnije

Još vijesti