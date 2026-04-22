Pritvoren zbog sumnje na spolno zlostavljanje i iskorištavanje djece

Policijski službenici su temeljem naloga Županijskog suda u Vukovaru obavili pretragu doma i drugih prostorija te vozila koje osumnjičeni 34-godišnjak koristi i pronašli te privremeno oduzeli materijal inkriminirajućeg sadržaja.

Dodaje se kako je tijekom kriminalističkog istraživanja utvrđeno da je osumnjičeni putem informacijsko-komunikacijskih tehnologija pribavio, posjedovao i razmjenjivao inkriminirajuće sadržaje.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave vukovarsko-srijemske.