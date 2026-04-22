u vinkovcima

Pritvoren zbog sumnje na spolno zlostavljanje i iskorištavanje djece

M.Či./Hina

22.04.2026 u 17:11

Policija - ilustracija
Policija - ilustracija
Bionic
Reading

Iz Policijske uprave vukovarsko-srijemske izvijestili su u srijedu o dovršetku kriminalističkog istraživanja nad 34-godišnjakom zbog sumnje da je počinio kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece.

Policijski službenici su temeljem naloga Županijskog suda u Vukovaru obavili pretragu doma i drugih prostorija te vozila koje osumnjičeni 34-godišnjak koristi i pronašli te privremeno oduzeli materijal inkriminirajućeg sadržaja.

Dodaje se kako je tijekom kriminalističkog istraživanja utvrđeno da je osumnjičeni putem informacijsko-komunikacijskih tehnologija pribavio, posjedovao i razmjenjivao inkriminirajuće sadržaje.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave vukovarsko-srijemske.

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
