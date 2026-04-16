PILOT U BOLNICI

FOTO Avion se srušio kod Vinkovaca: Ne terenu sve hitne službe

I.J.

16.04.2026 u 10:36

Manji avion Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Ivan Valentić/Vinkulja.hr
Na mjestu događaja provodi se očevid da bi se utvrdile sve okolnosti, kaže se u priopćenju

PU vukovarsko-srijemska je danas oko 9.35 sati zaprimila dojavu da je u blizini Ivankova došlo do prinudnog slijetanja manjeg zrakoplova.

Ondje su žurno upućene hitne službe. Fotografije je objavio portal Vinkulja.hr te ih objavljujemo uz njihovo dopuštenje. Na fotografijama je vidljiv avion koji je okrenut naopačke završio na polju.

Oko 10 sati srušio se avion na području Općine Ivankovo Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Ivan Valentić/Vinkulja.hr

Na mjestu događaja pronađen je zrakoplov te je osoba koja je upravljala njime prevezena u Opću županijsku bolnicu u Vinkovcima, navodi policija.

Provodi se očevid da bi se utvrdile sve okolnosti, dodaje se u priopćenju.

