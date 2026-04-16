FOTO Avion se srušio kod Vinkovaca: Ne terenu sve hitne službe

Ondje su žurno upućene hitne službe. Fotografije je objavio portal Vinkulja.hr te ih objavljujemo uz njihovo dopuštenje. Na fotografijama je vidljiv avion koji je okrenut naopačke završio na polju.

PU vukovarsko-srijemska je danas oko 9.35 sati zaprimila dojavu da je u blizini Ivankova došlo do prinudnog slijetanja manjeg zrakoplova.

Na mjestu događaja pronađen je zrakoplov te je osoba koja je upravljala njime prevezena u Opću županijsku bolnicu u Vinkovcima, navodi policija.

Provodi se očevid da bi se utvrdile sve okolnosti, dodaje se u priopćenju.